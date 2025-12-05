- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
79 (72.47%)
損失トレード:
30 (27.52%)
ベストトレード:
70.44 USD
最悪のトレード:
-85.87 USD
総利益:
700.75 USD (64 322 pips)
総損失:
-613.54 USD (42 223 pips)
最大連続の勝ち:
12 (108.14 USD)
最大連続利益:
194.45 USD (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
21.93%
最大入金額:
74.61%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
107 (98.17%)
短いトレード:
2 (1.83%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
8.87 USD
平均損失:
-20.45 USD
最大連続の負け:
3 (-191.65 USD)
最大連続損失:
-191.65 USD (3)
月間成長:
-37.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
267.64 USD (48.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.50% (267.49 USD)
エクイティによる:
54.82% (188.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
