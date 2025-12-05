シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BaedsRFGoldNas
Edson Carvalho

BaedsRFGoldNas

Edson Carvalho
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  48  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -24%
RoboForex-ECN
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
79 (72.47%)
損失トレード:
30 (27.52%)
ベストトレード:
70.44 USD
最悪のトレード:
-85.87 USD
総利益:
700.75 USD (64 322 pips)
総損失:
-613.54 USD (42 223 pips)
最大連続の勝ち:
12 (108.14 USD)
最大連続利益:
194.45 USD (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
21.93%
最大入金額:
74.61%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
107 (98.17%)
短いトレード:
2 (1.83%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
8.87 USD
平均損失:
-20.45 USD
最大連続の負け:
3 (-191.65 USD)
最大連続損失:
-191.65 USD (3)
月間成長:
-37.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
267.64 USD (48.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.50% (267.49 USD)
エクイティによる:
54.82% (188.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.44 USD
最悪のトレード: -86 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +108.14 USD
最大連続損失: -191.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 06:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 05:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 06:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 06:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 19:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BaedsRFGoldNas
48 USD/月
-24%
0
0
USD
87
USD
5
0%
109
72%
22%
1.14
0.80
USD
75%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください