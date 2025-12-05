SinaisSeções
Edson Carvalho

BaedsRFGoldNas

Edson Carvalho
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -24%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
79 (72.47%)
Negociações com perda:
30 (27.52%)
Melhor negociação:
70.44 USD
Pior negociação:
-85.87 USD
Lucro bruto:
700.75 USD (64 322 pips)
Perda bruta:
-613.54 USD (42 223 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (108.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.45 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
21.93%
Depósito máximo carregado:
74.61%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
107 (98.17%)
Negociações curtas:
2 (1.83%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
8.87 USD
Perda média:
-20.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-191.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-191.65 USD (3)
Crescimento mensal:
-37.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
267.64 USD (48.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.50% (267.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.82% (188.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Sem comentários
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 06:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 05:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 06:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 06:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 19:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
