Negociações:
109
Negociações com lucro:
79 (72.47%)
Negociações com perda:
30 (27.52%)
Melhor negociação:
70.44 USD
Pior negociação:
-85.87 USD
Lucro bruto:
700.75 USD (64 322 pips)
Perda bruta:
-613.54 USD (42 223 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (108.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.45 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
21.93%
Depósito máximo carregado:
74.61%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
107 (98.17%)
Negociações curtas:
2 (1.83%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
8.87 USD
Perda média:
-20.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-191.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-191.65 USD (3)
Crescimento mensal:
-37.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
267.64 USD (48.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.50% (267.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.82% (188.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.44 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +108.14 USD
Máxima perda consecutiva: -191.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
