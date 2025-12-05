- Прирост
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
79 (72.47%)
Убыточных трейдов:
30 (27.52%)
Лучший трейд:
70.44 USD
Худший трейд:
-85.87 USD
Общая прибыль:
700.75 USD (64 322 pips)
Общий убыток:
-613.63 USD (42 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (108.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
194.45 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
21.93%
Макс. загрузка депозита:
74.61%
Последний трейд:
56 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
107 (98.17%)
Коротких трейдов:
2 (1.83%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
8.87 USD
Средний убыток:
-20.45 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-191.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.65 USD (3)
Прирост в месяц:
-37.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
267.73 USD (48.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.50% (267.49 USD)
По эквити:
54.82% (188.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.44 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +108.14 USD
Макс. убыток в серии: -191.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
