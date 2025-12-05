СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BaedsRFGoldNas
Edson Carvalho

BaedsRFGoldNas

Edson Carvalho
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 48 USD в месяц
прирост с 2025 -24%
RoboForex-ECN
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
79 (72.47%)
Убыточных трейдов:
30 (27.52%)
Лучший трейд:
70.44 USD
Худший трейд:
-85.87 USD
Общая прибыль:
700.75 USD (64 322 pips)
Общий убыток:
-613.63 USD (42 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (108.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
194.45 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
21.93%
Макс. загрузка депозита:
74.61%
Последний трейд:
56 минут
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
107 (98.17%)
Коротких трейдов:
2 (1.83%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
8.87 USD
Средний убыток:
-20.45 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-191.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.65 USD (3)
Прирост в месяц:
-37.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
267.73 USD (48.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.50% (267.49 USD)
По эквити:
54.82% (188.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.44 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +108.14 USD
Макс. убыток в серии: -191.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 06:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 05:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 06:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 06:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 19:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BaedsRFGoldNas
48 USD в месяц
-24%
0
0
USD
87
USD
5
0%
109
72%
22%
1.14
0.80
USD
75%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.