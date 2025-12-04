信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Subtle
William Mwangi Wamuyu

Subtle

William Mwangi Wamuyu
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 169 USD per 
增长自 2025 -18%
Ava-Real 1-MT5
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
145
盈利交易:
42 (28.96%)
亏损交易:
103 (71.03%)
最好交易:
9.43 USD
最差交易:
-6.82 USD
毛利:
53.22 USD (7 560 pips)
毛利亏损:
-80.28 USD (10 241 pips)
最大连续赢利:
6 (10.07 USD)
最大连续盈利:
10.07 USD (6)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.40%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.84
长期交易:
74 (51.03%)
短期交易:
71 (48.97%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
1.27 USD
平均损失:
-0.78 USD
最大连续失误:
26 (-17.49 USD)
最大连续亏损:
-19.22 USD (5)
每月增长:
-17.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.06 USD
最大值:
32.36 USD (20.31%)
相对跌幅:
结余:
20.30% (32.33 USD)
净值:
7.68% (12.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 35
GBPUSD 31
USDJPY 19
NZDUSD 14
USDCHF 10
USDCAD 9
EURAUD 8
AUDUSD 8
GBPAUD 6
GBPJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD -13
GBPUSD -8
USDJPY -12
NZDUSD -1
USDCHF -5
USDCAD -1
EURAUD -2
AUDUSD -4
GBPAUD 9
GBPJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD -2.2K
GBPUSD -747
USDJPY -1.5K
NZDUSD -44
USDCHF -397
USDCAD -148
EURAUD -162
AUDUSD -413
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.43 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.07 USD
最大连续亏损: -17.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.10 × 39
Exness-MT5Real7
0.11 × 37
ICMarketsSC-MT5-2
0.21 × 382
ICMarketsSC-MT5-4
0.49 × 715
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 2391
Exness-MT5Real34
0.64 × 87
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ZeroMarkets-1
1.11 × 62
Pepperstone-MT5-Live01
1.13 × 24
Exness-MT5Real31
1.38 × 81
MishovMarkets-Live
1.90 × 29
VantageInternational-Live
3.97 × 115
RoboForex-Pro
4.05 × 22
VantageInternational-Live 10
5.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Subtle
每月169 USD
-18%
0
0
USD
127
USD
4
100%
145
28%
100%
0.66
-0.19
USD
20%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载