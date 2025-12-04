- 成长
交易:
145
盈利交易:
42 (28.96%)
亏损交易:
103 (71.03%)
最好交易:
9.43 USD
最差交易:
-6.82 USD
毛利:
53.22 USD (7 560 pips)
毛利亏损:
-80.28 USD (10 241 pips)
最大连续赢利:
6 (10.07 USD)
最大连续盈利:
10.07 USD (6)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.40%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.84
长期交易:
74 (51.03%)
短期交易:
71 (48.97%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
1.27 USD
平均损失:
-0.78 USD
最大连续失误:
26 (-17.49 USD)
最大连续亏损:
-19.22 USD (5)
每月增长:
-17.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.06 USD
最大值:
32.36 USD (20.31%)
相对跌幅:
结余:
20.30% (32.33 USD)
净值:
7.68% (12.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|35
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|19
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|10
|USDCAD
|9
|EURAUD
|8
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|-13
|GBPUSD
|-8
|USDJPY
|-12
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|-4
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-2.2K
|GBPUSD
|-747
|USDJPY
|-1.5K
|NZDUSD
|-44
|USDCHF
|-397
|USDCAD
|-148
|EURAUD
|-162
|AUDUSD
|-413
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.43 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.07 USD
最大连续亏损: -17.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.10 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.11 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.21 × 382
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.49 × 715
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 2391
|
Exness-MT5Real34
|0.64 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ZeroMarkets-1
|1.11 × 62
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.13 × 24
|
Exness-MT5Real31
|1.38 × 81
|
MishovMarkets-Live
|1.90 × 29
|
VantageInternational-Live
|3.97 × 115
|
RoboForex-Pro
|4.05 × 22
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|8.50 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月169 USD
-18%
0
0
USD
USD
127
USD
USD
4
100%
145
28%
100%
0.66
-0.19
USD
USD
20%
1:400