William Mwangi Wamuyu

Subtle

William Mwangi Wamuyu
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 169 USD al mes
incremento desde 2025 -18%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
148
Transacciones Rentables:
42 (28.37%)
Transacciones Irrentables:
106 (71.62%)
Mejor transacción:
9.43 USD
Peor transacción:
-6.82 USD
Beneficio Bruto:
53.22 USD (7 560 pips)
Pérdidas Brutas:
-81.56 USD (10 395 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (10.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.07 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.40%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.84
Transacciones Largas:
75 (50.68%)
Transacciones Cortas:
73 (49.32%)
Factor de Beneficio:
0.65
Beneficio Esperado:
-0.19 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-0.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-17.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.22 USD (5)
Crecimiento al mes:
-18.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.34 USD
Máxima:
33.64 USD (21.12%)
Reducción relativa:
De balance:
21.02% (33.49 USD)
De fondos:
7.68% (12.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 35
GBPUSD 33
USDJPY 20
NZDUSD 14
USDCHF 10
USDCAD 9
EURAUD 8
AUDUSD 8
GBPAUD 6
GBPJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD -13
GBPUSD -9
USDJPY -12
NZDUSD -1
USDCHF -5
USDCAD -1
EURAUD -2
AUDUSD -4
GBPAUD 9
GBPJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -2.2K
GBPUSD -780
USDJPY -1.6K
NZDUSD -44
USDCHF -397
USDCAD -148
EURAUD -162
AUDUSD -413
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.43 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +10.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.10 × 39
Exness-MT5Real7
0.11 × 37
ICMarketsSC-MT5-2
0.21 × 382
ICMarketsSC-MT5-4
0.49 × 715
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 2391
Exness-MT5Real34
0.64 × 87
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ZeroMarkets-1
1.11 × 62
Pepperstone-MT5-Live01
1.13 × 24
Exness-MT5Real31
1.38 × 81
MishovMarkets-Live
1.90 × 29
VantageInternational-Live
3.97 × 115
RoboForex-Pro
4.05 × 22
VantageInternational-Live 10
5.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
No hay comentarios
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
