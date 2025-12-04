- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
148
Transacciones Rentables:
42 (28.37%)
Transacciones Irrentables:
106 (71.62%)
Mejor transacción:
9.43 USD
Peor transacción:
-6.82 USD
Beneficio Bruto:
53.22 USD (7 560 pips)
Pérdidas Brutas:
-81.56 USD (10 395 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (10.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.07 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.40%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.84
Transacciones Largas:
75 (50.68%)
Transacciones Cortas:
73 (49.32%)
Factor de Beneficio:
0.65
Beneficio Esperado:
-0.19 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-0.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-17.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.22 USD (5)
Crecimiento al mes:
-18.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.34 USD
Máxima:
33.64 USD (21.12%)
Reducción relativa:
De balance:
21.02% (33.49 USD)
De fondos:
7.68% (12.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|35
|GBPUSD
|33
|USDJPY
|20
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|10
|USDCAD
|9
|EURAUD
|8
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|-13
|GBPUSD
|-9
|USDJPY
|-12
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|-4
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|-2.2K
|GBPUSD
|-780
|USDJPY
|-1.6K
|NZDUSD
|-44
|USDCHF
|-397
|USDCAD
|-148
|EURAUD
|-162
|AUDUSD
|-413
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.43 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +10.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.10 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.11 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.21 × 382
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.49 × 715
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 2391
|
Exness-MT5Real34
|0.64 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ZeroMarkets-1
|1.11 × 62
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.13 × 24
|
Exness-MT5Real31
|1.38 × 81
|
MishovMarkets-Live
|1.90 × 29
|
VantageInternational-Live
|3.97 × 115
|
RoboForex-Pro
|4.05 × 22
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|8.50 × 2
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
169 USD al mes
-18%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
4
100%
148
28%
100%
0.65
-0.19
USD
USD
21%
1:400