- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
148
利益トレード:
42 (28.37%)
損失トレード:
106 (71.62%)
ベストトレード:
9.43 USD
最悪のトレード:
-6.82 USD
総利益:
53.22 USD (7 560 pips)
総損失:
-81.56 USD (10 395 pips)
最大連続の勝ち:
6 (10.07 USD)
最大連続利益:
10.07 USD (6)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.84
長いトレード:
75 (50.68%)
短いトレード:
73 (49.32%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-0.77 USD
最大連続の負け:
26 (-17.49 USD)
最大連続損失:
-19.22 USD (5)
月間成長:
-18.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.34 USD
最大の:
33.64 USD (21.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.02% (33.49 USD)
エクイティによる:
7.68% (12.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|35
|GBPUSD
|33
|USDJPY
|20
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|10
|USDCAD
|9
|EURAUD
|8
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|-13
|GBPUSD
|-9
|USDJPY
|-12
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|-4
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|-2.2K
|GBPUSD
|-780
|USDJPY
|-1.6K
|NZDUSD
|-44
|USDCHF
|-397
|USDCAD
|-148
|EURAUD
|-162
|AUDUSD
|-413
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.43 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +10.07 USD
最大連続損失: -17.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.10 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.11 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.21 × 382
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.49 × 715
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 2391
|
Exness-MT5Real34
|0.64 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ZeroMarkets-1
|1.11 × 62
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.13 × 24
|
Exness-MT5Real31
|1.38 × 81
|
MishovMarkets-Live
|1.90 × 29
|
VantageInternational-Live
|3.97 × 115
|
RoboForex-Pro
|4.05 × 22
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|8.50 × 2
