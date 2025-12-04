シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Subtle
William Mwangi Wamuyu

Subtle

William Mwangi Wamuyu
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  169  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -18%
Ava-Real 1-MT5
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
148
利益トレード:
42 (28.37%)
損失トレード:
106 (71.62%)
ベストトレード:
9.43 USD
最悪のトレード:
-6.82 USD
総利益:
53.22 USD (7 560 pips)
総損失:
-81.56 USD (10 395 pips)
最大連続の勝ち:
6 (10.07 USD)
最大連続利益:
10.07 USD (6)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.84
長いトレード:
75 (50.68%)
短いトレード:
73 (49.32%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-0.77 USD
最大連続の負け:
26 (-17.49 USD)
最大連続損失:
-19.22 USD (5)
月間成長:
-18.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.34 USD
最大の:
33.64 USD (21.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.02% (33.49 USD)
エクイティによる:
7.68% (12.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 35
GBPUSD 33
USDJPY 20
NZDUSD 14
USDCHF 10
USDCAD 9
EURAUD 8
AUDUSD 8
GBPAUD 6
GBPJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD -13
GBPUSD -9
USDJPY -12
NZDUSD -1
USDCHF -5
USDCAD -1
EURAUD -2
AUDUSD -4
GBPAUD 9
GBPJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD -2.2K
GBPUSD -780
USDJPY -1.6K
NZDUSD -44
USDCHF -397
USDCAD -148
EURAUD -162
AUDUSD -413
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.43 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +10.07 USD
最大連続損失: -17.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.10 × 39
Exness-MT5Real7
0.11 × 37
ICMarketsSC-MT5-2
0.21 × 382
ICMarketsSC-MT5-4
0.49 × 715
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 2391
Exness-MT5Real34
0.64 × 87
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ZeroMarkets-1
1.11 × 62
Pepperstone-MT5-Live01
1.13 × 24
Exness-MT5Real31
1.38 × 81
MishovMarkets-Live
1.90 × 29
VantageInternational-Live
3.97 × 115
RoboForex-Pro
4.05 × 22
VantageInternational-Live 10
5.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Subtle
169 USD/月
-18%
0
0
USD
126
USD
4
100%
148
28%
100%
0.65
-0.19
USD
21%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください