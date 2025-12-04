- Прирост
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
41 (28.67%)
Убыточных трейдов:
102 (71.33%)
Лучший трейд:
9.43 USD
Худший трейд:
-6.82 USD
Общая прибыль:
53.22 USD (7 455 pips)
Общий убыток:
-80.22 USD (10 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (10.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.07 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.40%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.84
Длинных трейдов:
74 (51.75%)
Коротких трейдов:
69 (48.25%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-0.79 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-17.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.22 USD (5)
Прирост в месяц:
-17.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.03 USD
Максимальная:
32.33 USD (20.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.30% (32.33 USD)
По эквити:
7.68% (12.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|35
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|18
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|10
|EURAUD
|8
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|8
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|-13
|GBPUSD
|-8
|USDJPY
|-11
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-5
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|-4
|USDCAD
|-1
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-2.2K
|GBPUSD
|-747
|USDJPY
|-1.6K
|NZDUSD
|-44
|USDCHF
|-397
|EURAUD
|-162
|AUDUSD
|-413
|USDCAD
|-148
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.43 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.07 USD
Макс. убыток в серии: -17.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.10 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.11 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.21 × 382
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.49 × 715
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 2391
|
Exness-MT5Real34
|0.64 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ZeroMarkets-1
|1.11 × 62
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.13 × 24
|
Exness-MT5Real31
|1.38 × 81
|
MishovMarkets-Live
|1.90 × 29
|
VantageInternational-Live
|3.97 × 115
|
RoboForex-Pro
|4.05 × 22
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|8.50 × 2
