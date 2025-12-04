СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Subtle
William Mwangi Wamuyu

Subtle

William Mwangi Wamuyu
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 169 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
41 (28.67%)
Убыточных трейдов:
102 (71.33%)
Лучший трейд:
9.43 USD
Худший трейд:
-6.82 USD
Общая прибыль:
53.22 USD (7 455 pips)
Общий убыток:
-80.22 USD (10 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (10.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.07 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.40%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.84
Длинных трейдов:
74 (51.75%)
Коротких трейдов:
69 (48.25%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-0.79 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-17.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.22 USD (5)
Прирост в месяц:
-17.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.03 USD
Максимальная:
32.33 USD (20.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.30% (32.33 USD)
По эквити:
7.68% (12.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 35
GBPUSD 31
USDJPY 18
NZDUSD 14
USDCHF 10
EURAUD 8
AUDUSD 8
USDCAD 8
GBPAUD 6
GBPJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD -13
GBPUSD -8
USDJPY -11
NZDUSD -1
USDCHF -5
EURAUD -2
AUDUSD -4
USDCAD -1
GBPAUD 9
GBPJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -2.2K
GBPUSD -747
USDJPY -1.6K
NZDUSD -44
USDCHF -397
EURAUD -162
AUDUSD -413
USDCAD -148
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.43 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.07 USD
Макс. убыток в серии: -17.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.10 × 39
Exness-MT5Real7
0.11 × 37
ICMarketsSC-MT5-2
0.21 × 382
ICMarketsSC-MT5-4
0.49 × 715
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 2391
Exness-MT5Real34
0.64 × 87
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ZeroMarkets-1
1.11 × 62
Pepperstone-MT5-Live01
1.13 × 24
Exness-MT5Real31
1.38 × 81
MishovMarkets-Live
1.90 × 29
VantageInternational-Live
3.97 × 115
RoboForex-Pro
4.05 × 22
VantageInternational-Live 10
5.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.