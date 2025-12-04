SegnaliSezioni
William Mwangi Wamuyu

Subtle

William Mwangi Wamuyu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 169 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.48 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.95 USD (109 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
111.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.20%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
0.48 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.59% (2.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 1
EURAUD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 0
EURAUD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 37
EURAUD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.48 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.82 × 318
Non ci sono recensioni
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
