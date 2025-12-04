SignaleKategorien
William Mwangi Wamuyu

Subtle

William Mwangi Wamuyu
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 169 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -15%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
161
Gewinntrades:
46 (28.57%)
Verlusttrades:
115 (71.43%)
Bester Trade:
9.43 USD
Schlechtester Trade:
-6.82 USD
Bruttoprofit:
64.67 USD (9 067 pips)
Bruttoverlust:
-87.70 USD (11 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (10.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.07 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.40%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
80 (49.69%)
Short-Positionen:
81 (50.31%)
Profit-Faktor:
0.74
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-17.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.22 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-14.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.55 USD
Maximaler:
38.85 USD (24.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.39% (38.85 USD)
Kapital:
7.68% (12.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 35
GBPUSD 35
USDJPY 28
NZDUSD 15
USDCHF 10
USDCAD 10
EURAUD 9
AUDUSD 8
GBPAUD 6
GBPJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD -13
GBPUSD -6
USDJPY -18
NZDUSD 2
USDCHF -5
USDCAD -1
EURAUD 5
AUDUSD -4
GBPAUD 9
GBPJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD -2.2K
GBPUSD -558
USDJPY -2.5K
NZDUSD 198
USDCHF -397
USDCAD -138
EURAUD 830
AUDUSD -413
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.43 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.10 × 39
Exness-MT5Real7
0.11 × 37
ICMarketsSC-MT5-2
0.21 × 382
ICMarketsSC-MT5-4
0.49 × 715
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 2391
Exness-MT5Real34
0.64 × 87
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ZeroMarkets-1
1.11 × 62
Pepperstone-MT5-Live01
1.13 × 24
Exness-MT5Real31
1.38 × 81
MishovMarkets-Live
1.90 × 29
VantageInternational-Live
3.97 × 115
RoboForex-Pro
4.05 × 22
VantageInternational-Live 10
5.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
