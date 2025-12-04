- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
161
Gewinntrades:
46 (28.57%)
Verlusttrades:
115 (71.43%)
Bester Trade:
9.43 USD
Schlechtester Trade:
-6.82 USD
Bruttoprofit:
64.67 USD (9 067 pips)
Bruttoverlust:
-87.70 USD (11 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (10.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.07 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.40%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
80 (49.69%)
Short-Positionen:
81 (50.31%)
Profit-Faktor:
0.74
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-17.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.22 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-14.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.55 USD
Maximaler:
38.85 USD (24.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.39% (38.85 USD)
Kapital:
7.68% (12.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|35
|GBPUSD
|35
|USDJPY
|28
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|10
|USDCAD
|10
|EURAUD
|9
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|-13
|GBPUSD
|-6
|USDJPY
|-18
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|5
|AUDUSD
|-4
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|10
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|-2.2K
|GBPUSD
|-558
|USDJPY
|-2.5K
|NZDUSD
|198
|USDCHF
|-397
|USDCAD
|-138
|EURAUD
|830
|AUDUSD
|-413
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|1.6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.43 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
