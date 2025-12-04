SinaisSeções
William Mwangi Wamuyu

Subtle

William Mwangi Wamuyu
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 169 USD por mês
crescimento desde 2025 -18%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
148
Negociações com lucro:
42 (28.37%)
Negociações com perda:
106 (71.62%)
Melhor negociação:
9.43 USD
Pior negociação:
-6.82 USD
Lucro bruto:
53.22 USD (7 560 pips)
Perda bruta:
-81.56 USD (10 395 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (10.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.07 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.84
Negociações longas:
75 (50.68%)
Negociações curtas:
73 (49.32%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-17.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.22 USD (5)
Crescimento mensal:
-18.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.34 USD
Máximo:
33.64 USD (21.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.02% (33.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.68% (12.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 35
GBPUSD 33
USDJPY 20
NZDUSD 14
USDCHF 10
USDCAD 9
EURAUD 8
AUDUSD 8
GBPAUD 6
GBPJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD -13
GBPUSD -9
USDJPY -12
NZDUSD -1
USDCHF -5
USDCAD -1
EURAUD -2
AUDUSD -4
GBPAUD 9
GBPJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -2.2K
GBPUSD -780
USDJPY -1.6K
NZDUSD -44
USDCHF -397
USDCAD -148
EURAUD -162
AUDUSD -413
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.43 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +10.07 USD
Máxima perda consecutiva: -17.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.10 × 39
Exness-MT5Real7
0.11 × 37
ICMarketsSC-MT5-2
0.21 × 382
ICMarketsSC-MT5-4
0.49 × 715
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 2391
Exness-MT5Real34
0.64 × 87
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ZeroMarkets-1
1.11 × 62
Pepperstone-MT5-Live01
1.13 × 24
Exness-MT5Real31
1.38 × 81
MishovMarkets-Live
1.90 × 29
VantageInternational-Live
3.97 × 115
RoboForex-Pro
4.05 × 22
VantageInternational-Live 10
5.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
Sem comentários
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
