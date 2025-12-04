- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
148
Negociações com lucro:
42 (28.37%)
Negociações com perda:
106 (71.62%)
Melhor negociação:
9.43 USD
Pior negociação:
-6.82 USD
Lucro bruto:
53.22 USD (7 560 pips)
Perda bruta:
-81.56 USD (10 395 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (10.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.07 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.84
Negociações longas:
75 (50.68%)
Negociações curtas:
73 (49.32%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-17.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.22 USD (5)
Crescimento mensal:
-18.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.34 USD
Máximo:
33.64 USD (21.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.02% (33.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.68% (12.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|35
|GBPUSD
|33
|USDJPY
|20
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|10
|USDCAD
|9
|EURAUD
|8
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|-13
|GBPUSD
|-9
|USDJPY
|-12
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|-2
|AUDUSD
|-4
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|-2.2K
|GBPUSD
|-780
|USDJPY
|-1.6K
|NZDUSD
|-44
|USDCHF
|-397
|USDCAD
|-148
|EURAUD
|-162
|AUDUSD
|-413
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.43 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +10.07 USD
Máxima perda consecutiva: -17.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.10 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.11 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.21 × 382
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.49 × 715
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 2391
|
Exness-MT5Real34
|0.64 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ZeroMarkets-1
|1.11 × 62
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.13 × 24
|
Exness-MT5Real31
|1.38 × 81
|
MishovMarkets-Live
|1.90 × 29
|
VantageInternational-Live
|3.97 × 115
|
RoboForex-Pro
|4.05 × 22
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|8.50 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
169 USD por mês
-18%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
4
100%
148
28%
100%
0.65
-0.19
USD
USD
21%
1:400