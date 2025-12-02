- 成长
交易:
88
盈利交易:
63 (71.59%)
亏损交易:
25 (28.41%)
最好交易:
372.78 USD
最差交易:
-242.49 USD
毛利:
4 779.81 USD (149 554 pips)
毛利亏损:
-1 483.65 USD (49 443 pips)
最大连续赢利:
9 (1 092.00 USD)
最大连续盈利:
1 092.00 USD (9)
夏普比率:
0.47
交易活动:
99.81%
最大入金加载:
9.49%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.54
长期交易:
45 (51.14%)
短期交易:
43 (48.86%)
利润因子:
3.22
预期回报:
37.46 USD
平均利润:
75.87 USD
平均损失:
-59.35 USD
最大连续失误:
3 (-542.94 USD)
最大连续亏损:
-542.94 USD (3)
每月增长:
46.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
595.35 USD (6.19%)
相对跌幅:
结余:
6.39% (595.35 USD)
净值:
45.90% (4 378.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
