SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / COMPOUND 1 PERCENT BALANCE
Zulkifli Bakri

COMPOUND 1 PERCENT BALANCE

Zulkifli Bakri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
FBS-Real-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
112
Gewinntrades:
76 (67.85%)
Verlusttrades:
36 (32.14%)
Bester Trade:
936.60 USD
Schlechtester Trade:
-439.68 USD
Bruttoprofit:
7 238.23 USD (186 422 pips)
Bruttoverlust:
-3 505.94 USD (113 860 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 092.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 925.66 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
99.81%
Max deposit load:
14.68%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.15
Long-Positionen:
55 (49.11%)
Short-Positionen:
57 (50.89%)
Profit-Faktor:
2.06
Mathematische Gewinnerwartung:
33.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
95.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-97.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 578.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 578.18 USD (5)
Wachstum pro Monat :
52.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 738.50 USD (13.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.52% (1 738.50 USD)
Kapital:
57.39% (5 529.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 73K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +936.60 USD
Schlechtester Trade: -440 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 092.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 578.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
noch 24 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 10:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 04:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 04:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 22:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
COMPOUND 1 PERCENT BALANCE
30 USD pro Monat
53%
0
0
USD
9.5K
USD
4
100%
112
67%
100%
2.06
33.32
USD
57%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.