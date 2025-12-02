- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
86.76 USD
Worst Trade:
-33.69 USD
Profitto lordo:
529.74 USD (17 657 pips)
Perdita lorda:
-67.08 USD (2 236 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (227.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.16 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
98.81%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
13.73
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
7.90
Profitto previsto:
38.56 USD
Profitto medio:
52.97 USD
Perdita media:
-33.54 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-33.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.69 USD (1)
Crescita mensile:
6.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.69 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (33.39 USD)
Per equità:
3.70% (291.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|463
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.76 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +227.16 USD
Massima perdita consecutiva: -33.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
