СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Compound 1 Percent Balance
Zulkifli Bakri

Compound 1 Percent Balance

Zulkifli Bakri
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 44%
FBS-Real-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
60 (71.42%)
Убыточных трейдов:
24 (28.57%)
Лучший трейд:
372.78 USD
Худший трейд:
-242.49 USD
Общая прибыль:
4 545.45 USD (141 743 pips)
Общий убыток:
-1 460.76 USD (48 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 092.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 092.00 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
99.81%
Макс. загрузка депозита:
9.28%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.18
Длинных трейдов:
41 (48.81%)
Коротких трейдов:
43 (51.19%)
Профит фактор:
3.11
Мат. ожидание:
36.72 USD
Средняя прибыль:
75.76 USD
Средний убыток:
-60.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-542.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-542.94 USD (3)
Прирост в месяц:
43.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
595.35 USD (6.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (595.35 USD)
По эквити:
43.42% (4 050.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 93K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +372.78 USD
Худший трейд: -242 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 092.00 USD
Макс. убыток в серии: -542.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
еще 24...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 22:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 22:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 22:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 22:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Compound 1 Percent Balance
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
9.3K
USD
3
100%
84
71%
100%
3.11
36.72
USD
43%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.