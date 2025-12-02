- Прирост
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
60 (71.42%)
Убыточных трейдов:
24 (28.57%)
Лучший трейд:
372.78 USD
Худший трейд:
-242.49 USD
Общая прибыль:
4 545.45 USD (141 743 pips)
Общий убыток:
-1 460.76 USD (48 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 092.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 092.00 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
99.81%
Макс. загрузка депозита:
9.28%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.18
Длинных трейдов:
41 (48.81%)
Коротких трейдов:
43 (51.19%)
Профит фактор:
3.11
Мат. ожидание:
36.72 USD
Средняя прибыль:
75.76 USD
Средний убыток:
-60.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-542.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-542.94 USD (3)
Прирост в месяц:
43.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
595.35 USD (6.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (595.35 USD)
По эквити:
43.42% (4 050.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|93K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +372.78 USD
Худший трейд: -242 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 092.00 USD
Макс. убыток в серии: -542.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
еще 24...
