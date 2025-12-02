SinaisSeções
Zulkifli Bakri

Compound 1 Percent Balance

0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 48%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
65 (72.22%)
Negociações com perda:
25 (27.78%)
Melhor negociação:
372.78 USD
Pior negociação:
-242.49 USD
Lucro bruto:
4 875.72 USD (152 749 pips)
Perda bruta:
-1 483.65 USD (49 443 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 092.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 092.00 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
99.81%
Depósito máximo carregado:
14.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.70
Negociações longas:
47 (52.22%)
Negociações curtas:
43 (47.78%)
Fator de lucro:
3.29
Valor esperado:
37.69 USD
Lucro médio:
75.01 USD
Perda média:
-59.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-542.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-542.94 USD (3)
Crescimento mensal:
48.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
595.35 USD (6.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.39% (595.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.39% (5 529.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 103K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +372.78 USD
Pior negociação: -242 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 092.00 USD
Máxima perda consecutiva: -542.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
2025.12.26 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 04:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 22:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 22:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 22:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 22:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
