トレード:
90
利益トレード:
65 (72.22%)
損失トレード:
25 (27.78%)
ベストトレード:
372.78 USD
最悪のトレード:
-242.49 USD
総利益:
4 875.72 USD (152 749 pips)
総損失:
-1 483.65 USD (49 443 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 092.00 USD)
最大連続利益:
1 092.00 USD (9)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
99.81%
最大入金額:
14.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.70
長いトレード:
47 (52.22%)
短いトレード:
43 (47.78%)
プロフィットファクター:
3.29
期待されたペイオフ:
37.69 USD
平均利益:
75.01 USD
平均損失:
-59.35 USD
最大連続の負け:
3 (-542.94 USD)
最大連続損失:
-542.94 USD (3)
月間成長:
48.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
595.35 USD (6.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.39% (595.35 USD)
エクイティによる:
57.39% (5 529.61 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +372.78 USD
最悪のトレード: -242 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 092.00 USD
最大連続損失: -542.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
