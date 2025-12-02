SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Compound 1 Percent Balance
Zulkifli Bakri

Compound 1 Percent Balance

Zulkifli Bakri
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 48%
FBS-Real-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
90
Transacciones Rentables:
65 (72.22%)
Transacciones Irrentables:
25 (27.78%)
Mejor transacción:
372.78 USD
Peor transacción:
-242.49 USD
Beneficio Bruto:
4 875.72 USD (152 749 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 483.65 USD (49 443 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 092.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 092.00 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
99.81%
Carga máxima del depósito:
14.59%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.70
Transacciones Largas:
47 (52.22%)
Transacciones Cortas:
43 (47.78%)
Factor de Beneficio:
3.29
Beneficio Esperado:
37.69 USD
Beneficio medio:
75.01 USD
Pérdidas medias:
-59.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-542.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-542.94 USD (3)
Crecimiento al mes:
48.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
595.35 USD (6.19%)
Reducción relativa:
De balance:
6.39% (595.35 USD)
De fondos:
57.39% (5 529.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 103K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +372.78 USD
Peor transacción: -242 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 092.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -542.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
otros 24...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 04:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 22:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 22:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 22:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 22:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 22:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada