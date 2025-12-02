- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
90
Transacciones Rentables:
65 (72.22%)
Transacciones Irrentables:
25 (27.78%)
Mejor transacción:
372.78 USD
Peor transacción:
-242.49 USD
Beneficio Bruto:
4 875.72 USD (152 749 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 483.65 USD (49 443 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 092.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 092.00 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
99.81%
Carga máxima del depósito:
14.59%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.70
Transacciones Largas:
47 (52.22%)
Transacciones Cortas:
43 (47.78%)
Factor de Beneficio:
3.29
Beneficio Esperado:
37.69 USD
Beneficio medio:
75.01 USD
Pérdidas medias:
-59.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-542.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-542.94 USD (3)
Crecimiento al mes:
48.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
595.35 USD (6.19%)
Reducción relativa:
De balance:
6.39% (595.35 USD)
De fondos:
57.39% (5 529.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|103K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +372.78 USD
Peor transacción: -242 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 092.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -542.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
otros 24...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios