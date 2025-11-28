- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
52 (74.28%)
亏损交易:
18 (25.71%)
最好交易:
233.92 USD
最差交易:
-52.55 USD
毛利:
1 130.05 USD (15 130 pips)
毛利亏损:
-386.75 USD (10 720 pips)
最大连续赢利:
14 (80.77 USD)
最大连续盈利:
836.59 USD (13)
夏普比率:
0.22
交易活动:
81.20%
最大入金加载:
2.65%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.07
长期交易:
33 (47.14%)
短期交易:
37 (52.86%)
利润因子:
2.92
预期回报:
10.62 USD
平均利润:
21.73 USD
平均损失:
-21.49 USD
最大连续失误:
10 (-358.65 USD)
最大连续亏损:
-358.65 USD (10)
每月增长:
10.03%
年度预测:
121.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
355.72 USD
最大值:
358.65 USD (7.14%)
相对跌幅:
结余:
7.14% (358.65 USD)
净值:
2.70% (152.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|EURUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|609
|EURUSD
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|558
|EURUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +233.92 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +80.77 USD
最大连续亏损: -358.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.08 × 12
|
EightcapLtd-Real-3
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.30 × 10
|
DooFintech-Live 5
|0.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.35 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.39 × 33
|
CXMDirect-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.48 × 31
|
Exness-Real21
|0.53 × 32
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
22
100%
70
74%
81%
2.92
10.62
USD
USD
7%
1:500