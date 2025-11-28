SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HoneyBravo 4981
Mohammad Ali Butt

HoneyBravo 4981

Mohammad Ali Butt
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
Exness-Real9
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
55 (75.34%)
Negociações com perda:
18 (24.66%)
Melhor negociação:
233.92 USD
Pior negociação:
-52.55 USD
Lucro bruto:
1 143.57 USD (15 690 pips)
Perda bruta:
-386.75 USD (10 720 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (80.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
836.59 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
81.20%
Depósito máximo carregado:
2.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.11
Negociações longas:
34 (46.58%)
Negociações curtas:
39 (53.42%)
Fator de lucro:
2.96
Valor esperado:
10.37 USD
Lucro médio:
20.79 USD
Perda média:
-21.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-358.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-358.65 USD (10)
Crescimento mensal:
10.29%
Previsão anual:
124.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
355.72 USD
Máximo:
358.65 USD (7.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.14% (358.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (152.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 49
EURUSD 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 623
EURUSD 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 1.1K
EURUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +233.92 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +80.77 USD
Máxima perda consecutiva: -358.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.08 × 12
EightcapLtd-Real-3
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 21
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.30 × 10
DooFintech-Live 5
0.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
0.35 × 23
ICMarketsSC-Live18
0.39 × 33
CXMDirect-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 37
ICMarketsSC-Live22
0.48 × 31
Exness-Real21
0.53 × 32
140 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 00:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 20:51
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 2.35% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 20:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.18% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 20:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.28 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HoneyBravo 4981
30 USD por mês
15%
0
0
USD
5.8K
USD
23
100%
73
75%
81%
2.95
10.37
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.