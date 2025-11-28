- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
55 (75.34%)
Negociações com perda:
18 (24.66%)
Melhor negociação:
233.92 USD
Pior negociação:
-52.55 USD
Lucro bruto:
1 143.57 USD (15 690 pips)
Perda bruta:
-386.75 USD (10 720 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (80.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
836.59 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
81.20%
Depósito máximo carregado:
2.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.11
Negociações longas:
34 (46.58%)
Negociações curtas:
39 (53.42%)
Fator de lucro:
2.96
Valor esperado:
10.37 USD
Lucro médio:
20.79 USD
Perda média:
-21.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-358.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-358.65 USD (10)
Crescimento mensal:
10.29%
Previsão anual:
124.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
355.72 USD
Máximo:
358.65 USD (7.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.14% (358.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (152.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|623
|EURUSD
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +233.92 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +80.77 USD
Máxima perda consecutiva: -358.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.08 × 12
|
EightcapLtd-Real-3
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.30 × 10
|
DooFintech-Live 5
|0.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.35 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.39 × 33
|
CXMDirect-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.48 × 31
|
Exness-Real21
|0.53 × 32
140 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
23
100%
73
75%
81%
2.95
10.37
USD
USD
7%
1:500