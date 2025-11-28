- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
55 (75.34%)
損失トレード:
18 (24.66%)
ベストトレード:
233.92 USD
最悪のトレード:
-52.55 USD
総利益:
1 143.57 USD (15 690 pips)
総損失:
-386.75 USD (10 720 pips)
最大連続の勝ち:
14 (80.77 USD)
最大連続利益:
836.59 USD (13)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
81.20%
最大入金額:
2.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.11
長いトレード:
34 (46.58%)
短いトレード:
39 (53.42%)
プロフィットファクター:
2.96
期待されたペイオフ:
10.37 USD
平均利益:
20.79 USD
平均損失:
-21.49 USD
最大連続の負け:
10 (-358.65 USD)
最大連続損失:
-358.65 USD (10)
月間成長:
10.29%
年間予想:
124.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
355.72 USD
最大の:
358.65 USD (7.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.14% (358.65 USD)
エクイティによる:
2.70% (152.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|623
|EURUSD
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +233.92 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +80.77 USD
最大連続損失: -358.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.08 × 12
|
EightcapLtd-Real-3
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.30 × 10
|
DooFintech-Live 5
|0.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.35 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.39 × 33
|
CXMDirect-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.48 × 31
|
Exness-Real21
|0.53 × 32
140 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
23
100%
73
75%
81%
2.95
10.37
USD
USD
7%
1:500