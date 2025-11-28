- 자본
- 축소
트레이드:
82
이익 거래:
64 (78.04%)
손실 거래:
18 (21.95%)
최고의 거래:
233.92 USD
최악의 거래:
-52.55 USD
총 수익:
1 186.01 USD (17 327 pips)
총 손실:
-386.75 USD (10 720 pips)
연속 최대 이익:
14 (80.77 USD)
연속 최대 이익:
836.59 USD (13)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
84.25%
최대 입금량:
2.65%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.23
롱(주식매수):
41 (50.00%)
숏(주식차입매도):
41 (50.00%)
수익 요인:
3.07
기대수익:
9.75 USD
평균 이익:
18.53 USD
평균 손실:
-21.49 USD
연속 최대 손실:
10 (-358.65 USD)
연속 최대 손실:
-358.65 USD (10)
월별 성장률:
4.87%
연간 예측:
59.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
355.72 USD
최대한의:
358.65 USD (7.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.14% (358.65 USD)
자본금별:
2.70% (152.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|56
|EURUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|656
|EURUSD
|144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.08 × 12
|
EightcapLtd-Real-3
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.30 × 10
|
DooFintech-Live 5
|0.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.35 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.39 × 33
|
CXMDirect-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.48 × 31
|
Exness-Real21
|0.53 × 32
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
24
100%
82
78%
84%
3.06
9.75
USD
USD
7%
1:500