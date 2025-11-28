- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
14 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (41.67%)
En iyi işlem:
233.92 USD
En kötü işlem:
-52.55 USD
Brüt kâr:
839.52 USD (6 777 pips)
Brüt zarar:
-358.65 USD (9 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (836.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
836.59 USD (13)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
21 (87.50%)
Satış işlemleri:
3 (12.50%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
20.04 USD
Ortalama kâr:
59.97 USD
Ortalama zarar:
-35.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-358.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-358.65 USD (10)
Aylık büyüme:
5.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
355.72 USD
Maksimum:
358.65 USD (7.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.15% (8.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|459
|EURUSD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-3.7K
|EURUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +233.92 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +836.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -358.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.08 × 12
|
EightcapLtd-Real-3
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.30 × 10
|
DooFintech-Live 5
|0.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.35 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.39 × 33
|
CXMDirect-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.48 × 31
|
Exness-Real21
|0.53 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
25
100%
24
58%
100%
2.34
20.04
USD
USD
0%
1:500