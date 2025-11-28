СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HoneyBravo 4981
Mohammad Ali Butt

HoneyBravo 4981

Mohammad Ali Butt
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
Exness-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
52 (74.28%)
Убыточных трейдов:
18 (25.71%)
Лучший трейд:
233.92 USD
Худший трейд:
-52.55 USD
Общая прибыль:
1 130.05 USD (15 130 pips)
Общий убыток:
-386.75 USD (10 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (80.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
836.59 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
79.73%
Макс. загрузка депозита:
2.65%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
33 (47.14%)
Коротких трейдов:
37 (52.86%)
Профит фактор:
2.92
Мат. ожидание:
10.62 USD
Средняя прибыль:
21.73 USD
Средний убыток:
-21.49 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-358.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-358.65 USD (10)
Прирост в месяц:
10.03%
Годовой прогноз:
121.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
355.72 USD
Максимальная:
358.65 USD (7.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.14% (358.65 USD)
По эквити:
2.70% (152.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 46
EURUSD 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 609
EURUSD 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 558
EURUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +233.92 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +80.77 USD
Макс. убыток в серии: -358.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.08 × 12
EightcapLtd-Real-3
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 21
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.30 × 10
DooFintech-Live 5
0.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
0.35 × 23
ICMarketsSC-Live18
0.39 × 33
CXMDirect-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 37
ICMarketsSC-Live22
0.48 × 31
Exness-Real21
0.53 × 32
еще 140...
Нет отзывов
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 00:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 20:51
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 2.35% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 20:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.18% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 20:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.28 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
