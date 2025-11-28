- Прирост
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
52 (74.28%)
Убыточных трейдов:
18 (25.71%)
Лучший трейд:
233.92 USD
Худший трейд:
-52.55 USD
Общая прибыль:
1 130.05 USD (15 130 pips)
Общий убыток:
-386.75 USD (10 720 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (80.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
836.59 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
79.73%
Макс. загрузка депозита:
2.65%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
33 (47.14%)
Коротких трейдов:
37 (52.86%)
Профит фактор:
2.92
Мат. ожидание:
10.62 USD
Средняя прибыль:
21.73 USD
Средний убыток:
-21.49 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-358.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-358.65 USD (10)
Прирост в месяц:
10.03%
Годовой прогноз:
121.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
355.72 USD
Максимальная:
358.65 USD (7.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.14% (358.65 USD)
По эквити:
2.70% (152.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|EURUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|609
|EURUSD
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|558
|EURUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +233.92 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +80.77 USD
Макс. убыток в серии: -358.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.08 × 12
|
EightcapLtd-Real-3
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.30 × 10
|
DooFintech-Live 5
|0.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.35 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.39 × 33
|
CXMDirect-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.48 × 31
|
Exness-Real21
|0.53 × 32
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
22
100%
70
74%
80%
2.92
10.62
USD
USD
7%
1:500