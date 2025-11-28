SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HoneyBravo 4981
Mohammad Ali Butt

HoneyBravo 4981

Mohammad Ali Butt
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
Exness-Real9
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
59 (76.62%)
Verlusttrades:
18 (23.38%)
Bester Trade:
233.92 USD
Schlechtester Trade:
-52.55 USD
Bruttoprofit:
1 162.85 USD (16 408 pips)
Bruttoverlust:
-386.75 USD (10 720 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (80.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
836.59 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
82.22%
Max deposit load:
2.65%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
38 (49.35%)
Short-Positionen:
39 (50.65%)
Profit-Faktor:
3.01
Mathematische Gewinnerwartung:
10.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-358.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-358.65 USD (10)
Wachstum pro Monat :
5.53%
Jahresprognose:
67.05%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
355.72 USD
Maximaler:
358.65 USD (7.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.14% (358.65 USD)
Kapital:
2.70% (152.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 51
EURUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 632
EURUSD 144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1.5K
EURUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +233.92 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -358.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.08 × 12
EightcapLtd-Real-3
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 21
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.30 × 10
DooFintech-Live 5
0.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
0.35 × 23
ICMarketsSC-Live18
0.39 × 33
CXMDirect-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 37
ICMarketsSC-Live22
0.48 × 31
Exness-Real21
0.53 × 32
noch 140 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.11 11:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 00:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 20:51
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 2.35% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 20:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.18% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 20:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.28 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HoneyBravo 4981
30 USD pro Monat
15%
0
0
USD
5.8K
USD
23
100%
77
76%
82%
3.00
10.08
USD
7%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.