- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
43 (84.31%)
亏损交易:
8 (15.69%)
最好交易:
26.91 USD
最差交易:
-11.81 USD
毛利:
350.80 USD (6 650 pips)
毛利亏损:
-43.92 USD (2 034 pips)
最大连续赢利:
18 (139.85 USD)
最大连续盈利:
139.85 USD (18)
夏普比率:
0.83
交易活动:
85.95%
最大入金加载:
13.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
13.93
长期交易:
27 (52.94%)
短期交易:
24 (47.06%)
利润因子:
7.99
预期回报:
6.02 USD
平均利润:
8.16 USD
平均损失:
-5.49 USD
最大连续失误:
2 (-21.90 USD)
最大连续亏损:
-21.90 USD (2)
每月增长:
17.37%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.03 USD (1.85%)
相对跌幅:
结余:
1.85% (22.03 USD)
净值:
36.43% (404.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF.pro
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF.pro
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.91 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +139.85 USD
最大连续亏损: -21.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
