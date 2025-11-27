- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
25 (75.75%)
Loss Trade:
8 (24.24%)
Best Trade:
24.71 USD
Worst Trade:
-11.81 USD
Profitto lordo:
210.95 USD (3 971 pips)
Perdita lorda:
-43.92 USD (2 034 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (65.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.66 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.58
Long Trade:
10 (30.30%)
Short Trade:
23 (69.70%)
Fattore di profitto:
4.80
Profitto previsto:
5.06 USD
Profitto medio:
8.44 USD
Perdita media:
-5.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-21.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.90 USD (2)
Crescita mensile:
16.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.03 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF.pro
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF.pro
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.71 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +65.66 USD
Massima perdita consecutiva: -21.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
