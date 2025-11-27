- Прирост
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
43 (84.31%)
Убыточных трейдов:
8 (15.69%)
Лучший трейд:
26.91 USD
Худший трейд:
-11.81 USD
Общая прибыль:
350.80 USD (6 650 pips)
Общий убыток:
-43.92 USD (2 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (139.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
139.85 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
84.68%
Макс. загрузка депозита:
13.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.93
Длинных трейдов:
27 (52.94%)
Коротких трейдов:
24 (47.06%)
Профит фактор:
7.99
Мат. ожидание:
6.02 USD
Средняя прибыль:
8.16 USD
Средний убыток:
-5.49 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-21.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.90 USD (2)
Прирост в месяц:
17.37%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.03 USD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (22.03 USD)
По эквити:
36.43% (404.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF.pro
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF.pro
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
