Maria Eduarda Campanha De Rezende

Ali2413AxiNaoSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 33%
Axi-US05-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
43 (84.31%)
Убыточных трейдов:
8 (15.69%)
Лучший трейд:
26.91 USD
Худший трейд:
-11.81 USD
Общая прибыль:
350.80 USD (6 650 pips)
Общий убыток:
-43.92 USD (2 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (139.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
139.85 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
84.68%
Макс. загрузка депозита:
13.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.93
Длинных трейдов:
27 (52.94%)
Коротких трейдов:
24 (47.06%)
Профит фактор:
7.99
Мат. ожидание:
6.02 USD
Средняя прибыль:
8.16 USD
Средний убыток:
-5.49 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-21.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.90 USD (2)
Прирост в месяц:
17.37%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.03 USD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (22.03 USD)
По эквити:
36.43% (404.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF.pro 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF.pro 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF.pro 4.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.91 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +139.85 USD
Макс. убыток в серии: -21.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 19:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ali2413AxiNaoSelect
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
1.1K
USD
8
98%
51
84%
85%
7.98
6.02
USD
36%
1:500
Копировать

