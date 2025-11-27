- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
43 (84.31%)
損失トレード:
8 (15.69%)
ベストトレード:
26.91 USD
最悪のトレード:
-11.81 USD
総利益:
350.80 USD (6 650 pips)
総損失:
-43.92 USD (2 034 pips)
最大連続の勝ち:
18 (139.85 USD)
最大連続利益:
139.85 USD (18)
シャープレシオ:
0.83
取引アクティビティ:
85.95%
最大入金額:
13.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
13.93
長いトレード:
27 (52.94%)
短いトレード:
24 (47.06%)
プロフィットファクター:
7.99
期待されたペイオフ:
6.02 USD
平均利益:
8.16 USD
平均損失:
-5.49 USD
最大連続の負け:
2 (-21.90 USD)
最大連続損失:
-21.90 USD (2)
月間成長:
17.37%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.03 USD (1.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.85% (22.03 USD)
エクイティによる:
36.43% (404.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF.pro
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF.pro
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.91 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +139.85 USD
最大連続損失: -21.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
33%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
8
98%
51
84%
86%
7.98
6.02
USD
USD
36%
1:500