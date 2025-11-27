SignaleKategorien
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Ali2413AxiNaoSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
Axi-US05-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
43 (84.31%)
Verlusttrades:
8 (15.69%)
Bester Trade:
26.91 USD
Schlechtester Trade:
-11.81 USD
Bruttoprofit:
350.80 USD (6 650 pips)
Bruttoverlust:
-43.92 USD (2 034 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (139.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
139.85 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.83
Trading-Aktivität:
86.97%
Max deposit load:
13.32%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
13.93
Long-Positionen:
27 (52.94%)
Short-Positionen:
24 (47.06%)
Profit-Faktor:
7.99
Mathematische Gewinnerwartung:
6.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-21.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.90 USD (2)
Wachstum pro Monat :
17.37%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.03 USD (1.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.85% (22.03 USD)
Kapital:
36.43% (404.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF.pro 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF.pro 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF.pro 4.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.91 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +139.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 19:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
