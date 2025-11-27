- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
25 (75.75%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (24.24%)
En iyi işlem:
24.71 USD
En kötü işlem:
-11.81 USD
Brüt kâr:
210.95 USD (3 971 pips)
Brüt zarar:
-43.92 USD (2 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (65.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.66 USD (6)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.58
Alış işlemleri:
10 (30.30%)
Satış işlemleri:
23 (69.70%)
Kâr faktörü:
4.80
Beklenen getiri:
5.06 USD
Ortalama kâr:
8.44 USD
Ortalama zarar:
-5.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.90 USD (2)
Aylık büyüme:
16.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.03 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF.pro
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF.pro
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.71 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +65.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.90 USD
Veri yok
