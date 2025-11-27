SinaisSeções
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Ali2413AxiNaoSelect

0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 33%
Axi-US05-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
43 (84.31%)
Negociações com perda:
8 (15.69%)
Melhor negociação:
26.91 USD
Pior negociação:
-11.81 USD
Lucro bruto:
350.80 USD (6 650 pips)
Perda bruta:
-43.92 USD (2 034 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (139.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
139.85 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.83
Atividade de negociação:
85.95%
Depósito máximo carregado:
13.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
13.93
Negociações longas:
27 (52.94%)
Negociações curtas:
24 (47.06%)
Fator de lucro:
7.99
Valor esperado:
6.02 USD
Lucro médio:
8.16 USD
Perda média:
-5.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-21.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.90 USD (2)
Crescimento mensal:
17.37%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.03 USD (1.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.85% (22.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.43% (404.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF.pro 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF.pro 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF.pro 4.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.91 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +139.85 USD
Máxima perda consecutiva: -21.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 19:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
