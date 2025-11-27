- Crescimento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
43 (84.31%)
Negociações com perda:
8 (15.69%)
Melhor negociação:
26.91 USD
Pior negociação:
-11.81 USD
Lucro bruto:
350.80 USD (6 650 pips)
Perda bruta:
-43.92 USD (2 034 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (139.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
139.85 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.83
Atividade de negociação:
85.95%
Depósito máximo carregado:
13.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
13.93
Negociações longas:
27 (52.94%)
Negociações curtas:
24 (47.06%)
Fator de lucro:
7.99
Valor esperado:
6.02 USD
Lucro médio:
8.16 USD
Perda média:
-5.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-21.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.90 USD (2)
Crescimento mensal:
17.37%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.03 USD (1.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.85% (22.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.43% (404.50 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
