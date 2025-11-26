信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XAU Rhythm Master 2
Dingjia Xiong

XAU Rhythm Master 2

Dingjia Xiong
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 24%
UltimaMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 684
盈利交易:
2 914 (62.21%)
亏损交易:
1 770 (37.79%)
最好交易:
1 481.90 USD
最差交易:
-252.31 USD
毛利:
49 057.47 USD (1 280 933 pips)
毛利亏损:
-25 317.43 USD (1 005 496 pips)
最大连续赢利:
29 (264.42 USD)
最大连续盈利:
1 512.55 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
81.82%
最大入金加载:
4.72%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
729
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
12.05
长期交易:
2 370 (50.60%)
短期交易:
2 314 (49.40%)
利润因子:
1.94
预期回报:
5.07 USD
平均利润:
16.84 USD
平均损失:
-14.30 USD
最大连续失误:
20 (-711.22 USD)
最大连续亏损:
-1 970.24 USD (15)
每月增长:
19.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.20 USD
最大值:
1 970.24 USD (1.63%)
相对跌幅:
结余:
1.63% (1 970.24 USD)
净值:
3.49% (4 159.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 4684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 276K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 481.90 USD
最差交易: -252 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +264.42 USD
最大连续亏损: -711.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

黄金高频对冲策略：单日百单引爆收益，月赚30%-50%的黄金交易利器

在黄金市场波动加剧的当下，传统单向交易早已难以满足投资者对高收益的追求。这款专为黄金打造的高频对冲策略，凭借“双向布局、高频交易、严控风险”的核心优势，成为震荡市与趋势市的盈利利器，月收益稳定锁定30%-50%，单日交易100单以上，彻底颠覆黄金投资传统模式！

一、双向开仓，不踏空不套牢

策略打破单向交易局限，同时开启顺势单与逆势单：顺势单精准捕捉黄金涨跌趋势，追涨杀跌抢占波段红利；逆势单在行情回调时自动介入，通过科学加仓摊薄成本，形成“趋势盈利+回调护盘”的双重保障。无论黄金价格上涨、下跌还是横盘震荡，都能找到盈利切入点，彻底告别“踏空焦虑”与“套牢烦恼”。

二、高频交易，小盈利累积大收益

采用“低间隔加仓、快节奏出场”的交易逻辑：加仓间隔根据黄金实时波动率动态调整，波动小时设3-5个点，波动大时调至5-8个点，既保证仓位快速跟进，又避免密集加仓导致的风险累积。出场速度堪称“闪电级”，单笔持仓时间控制在3-5分钟，每单止盈1-3个点，以“小赚快跑”的模式累积收益，单日轻松完成100单以上交易，小盈利叠加成可观收益。

三、智能风控，守护收益不缩水

策略内置多重风控机制，从根源上控制风险：每单设置硬性止损，单笔亏损严格限制在账户本金的0.1%-0.3%；账户最大回撤控制在10%，触及阈值立即强制平仓停止交易，杜绝大额亏损。同时，借助均线、RSI指标过滤无效波动，避开非农、美联储利率决议等大数据行情，减少滑点与误操作，确保收益稳定性。

四、全民适配，新手老手都能玩

无需复杂分析与熬夜盯盘，策略可依托智能交易系统自动执行，从开仓、加仓到止盈止损全程无需人工干预。无论是刚接触黄金投资的新手，还是追求高效收益的资深交易者，都能轻松上手。搭配低佣交易平台，有效降低百单交易的手续费成本，让每一分盈利都切实落袋。

这款黄金高频对冲策略，以双向布局破解市场不确定性，以高频交易放大波动红利，以严格风控保障收益安全。月赚30%-50%不再是理想目标，单日百单交易让盈利加速度！现在入手，即可解锁全套交易逻辑与实操指南，开启黄金投资高收益新时代！



没有评论
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAU Rhythm Master 2
每月30 USD
24%
0
0
USD
104K
USD
5
100%
4 684
62%
82%
1.93
5.07
USD
3%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载