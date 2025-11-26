- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 726
Kârla kapanan işlemler:
1 080 (62.57%)
Zararla kapanan işlemler:
646 (37.43%)
En iyi işlem:
404.04 USD
En kötü işlem:
-72.05 USD
Brüt kâr:
15 837.48 USD (493 959 pips)
Brüt zarar:
-6 880.25 USD (347 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (264.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
830.97 USD (21)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.41%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1736
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
12.59
Alış işlemleri:
837 (48.49%)
Satış işlemleri:
889 (51.51%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
5.19 USD
Ortalama kâr:
14.66 USD
Ortalama zarar:
-10.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-711.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-711.22 USD (20)
Aylık büyüme:
8.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.20 USD
Maksimum:
711.22 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.66% (711.22 USD)
Varlığa göre:
0.20% (222.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1726
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|147K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +404.04 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +264.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -711.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
İnceleme yok