Dingjia Xiong

XAU Rhythm Master 2

Dingjia Xiong
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
UltimaMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 726
Kârla kapanan işlemler:
1 080 (62.57%)
Zararla kapanan işlemler:
646 (37.43%)
En iyi işlem:
404.04 USD
En kötü işlem:
-72.05 USD
Brüt kâr:
15 837.48 USD (493 959 pips)
Brüt zarar:
-6 880.25 USD (347 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (264.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
830.97 USD (21)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.41%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1736
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
12.59
Alış işlemleri:
837 (48.49%)
Satış işlemleri:
889 (51.51%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
5.19 USD
Ortalama kâr:
14.66 USD
Ortalama zarar:
-10.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-711.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-711.22 USD (20)
Aylık büyüme:
8.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.20 USD
Maksimum:
711.22 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.66% (711.22 USD)
Varlığa göre:
0.20% (222.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 1726
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 9K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 147K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +404.04 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +264.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -711.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
İnceleme yok
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
