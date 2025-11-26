SegnaliSezioni
Dingjia Xiong

XAU Rhythm Master 2

Dingjia Xiong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 681
Profit Trade:
1 047 (62.28%)
Loss Trade:
634 (37.72%)
Best Trade:
404.04 USD
Worst Trade:
-72.05 USD
Profitto lordo:
15 591.59 USD (480 966 pips)
Perdita lorda:
-6 833.88 USD (343 445 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (264.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
830.97 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
1691
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
12.31
Long Trade:
802 (47.71%)
Short Trade:
879 (52.29%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
5.21 USD
Profitto medio:
14.89 USD
Perdita media:
-10.78 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-711.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-711.22 USD (20)
Crescita mensile:
8.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.20 USD
Massimale:
711.22 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (711.22 USD)
Per equità:
0.20% (222.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 1681
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 8.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 138K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +404.04 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +264.42 USD
Massima perdita consecutiva: -711.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
Non ci sono recensioni
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
