- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 681
Profit Trade:
1 047 (62.28%)
Loss Trade:
634 (37.72%)
Best Trade:
404.04 USD
Worst Trade:
-72.05 USD
Profitto lordo:
15 591.59 USD (480 966 pips)
Perdita lorda:
-6 833.88 USD (343 445 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (264.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
830.97 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
1691
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
12.31
Long Trade:
802 (47.71%)
Short Trade:
879 (52.29%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
5.21 USD
Profitto medio:
14.89 USD
Perdita media:
-10.78 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-711.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-711.22 USD (20)
Crescita mensile:
8.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.20 USD
Massimale:
711.22 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (711.22 USD)
Per equità:
0.20% (222.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1681
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|138K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +404.04 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +264.42 USD
Massima perdita consecutiva: -711.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
Non ci sono recensioni