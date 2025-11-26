SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAU Rhythm Master 2
Dingjia Xiong

XAU Rhythm Master 2

Dingjia Xiong
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 9%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 726
Bénéfice trades:
1 080 (62.57%)
Perte trades:
646 (37.43%)
Meilleure transaction:
404.04 USD
Pire transaction:
-72.05 USD
Bénéfice brut:
15 837.48 USD (493 959 pips)
Perte brute:
-6 880.25 USD (347 015 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (264.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
830.97 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.41%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
1734
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
12.59
Longs trades:
837 (48.49%)
Courts trades:
889 (51.51%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
5.19 USD
Bénéfice moyen:
14.66 USD
Perte moyenne:
-10.65 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-711.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-711.22 USD (20)
Croissance mensuelle:
8.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.20 USD
Maximal:
711.22 USD (0.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.66% (711.22 USD)
Par fonds propres:
0.20% (222.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 1726
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 147K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +404.04 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +264.42 USD
Perte consécutive maximale: -711.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
Aucun avis
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
