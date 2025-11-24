- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 434
盈利交易:
1 354 (94.42%)
亏损交易:
80 (5.58%)
最好交易:
39.53 USD
最差交易:
-180.33 USD
毛利:
1 905.29 USD (203 211 pips)
毛利亏损:
-633.13 USD (44 809 pips)
最大连续赢利:
133 (123.76 USD)
最大连续盈利:
141.72 USD (87)
夏普比率:
0.17
交易活动:
97.47%
最大入金加载:
3.34%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
741
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.05
长期交易:
1 037 (72.32%)
短期交易:
397 (27.68%)
利润因子:
3.01
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
1.41 USD
平均损失:
-7.91 USD
最大连续失误:
4 (-0.85 USD)
最大连续亏损:
-180.33 USD (1)
每月增长:
38.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.48 USD
最大值:
180.54 USD (4.59%)
相对跌幅:
结余:
4.59% (180.40 USD)
净值:
13.98% (586.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|464
|XAUJPY+
|236
|XAUEUR+
|186
|XAUAUD+
|176
|XAUGBP+
|147
|XAUCHF+
|97
|GBPUSD+
|92
|AUDUSD+
|20
|USDJPY+
|8
|GBPJPY+
|3
|EURCAD+
|2
|GBPCAD+
|1
|EURUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|535
|XAUJPY+
|317
|XAUEUR+
|105
|XAUAUD+
|172
|XAUGBP+
|53
|XAUCHF+
|83
|GBPUSD+
|15
|AUDUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|GBPJPY+
|2
|EURCAD+
|-15
|GBPCAD+
|0
|EURUSD+
|0
|USDCHF+
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|52K
|XAUJPY+
|53K
|XAUEUR+
|9.7K
|XAUAUD+
|29K
|XAUGBP+
|6K
|XAUCHF+
|7.2K
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|271
|USDJPY+
|159
|GBPJPY+
|74
|EURCAD+
|-511
|GBPCAD+
|19
|EURUSD+
|14
|USDCHF+
|54
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.53 USD
最差交易: -180 USD
最大连续赢利: 87
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +123.76 USD
最大连续亏损: -0.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InfinoxLimited-MT5Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
