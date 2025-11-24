信号部分
Triangular Arbitrage

Cheng-heng Chuang
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 42%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 434
盈利交易:
1 354 (94.42%)
亏损交易:
80 (5.58%)
最好交易:
39.53 USD
最差交易:
-180.33 USD
毛利:
1 905.29 USD (203 211 pips)
毛利亏损:
-633.13 USD (44 809 pips)
最大连续赢利:
133 (123.76 USD)
最大连续盈利:
141.72 USD (87)
夏普比率:
0.17
交易活动:
97.47%
最大入金加载:
3.34%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
741
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.05
长期交易:
1 037 (72.32%)
短期交易:
397 (27.68%)
利润因子:
3.01
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
1.41 USD
平均损失:
-7.91 USD
最大连续失误:
4 (-0.85 USD)
最大连续亏损:
-180.33 USD (1)
每月增长:
38.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.48 USD
最大值:
180.54 USD (4.59%)
相对跌幅:
结余:
4.59% (180.40 USD)
净值:
13.98% (586.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 464
XAUJPY+ 236
XAUEUR+ 186
XAUAUD+ 176
XAUGBP+ 147
XAUCHF+ 97
GBPUSD+ 92
AUDUSD+ 20
USDJPY+ 8
GBPJPY+ 3
EURCAD+ 2
GBPCAD+ 1
EURUSD+ 1
USDCHF+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 535
XAUJPY+ 317
XAUEUR+ 105
XAUAUD+ 172
XAUGBP+ 53
XAUCHF+ 83
GBPUSD+ 15
AUDUSD+ 5
USDJPY+ 2
GBPJPY+ 2
EURCAD+ -15
GBPCAD+ 0
EURUSD+ 0
USDCHF+ 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 52K
XAUJPY+ 53K
XAUEUR+ 9.7K
XAUAUD+ 29K
XAUGBP+ 6K
XAUCHF+ 7.2K
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ 271
USDJPY+ 159
GBPJPY+ 74
EURCAD+ -511
GBPCAD+ 19
EURUSD+ 14
USDCHF+ 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.53 USD
最差交易: -180 USD
最大连续赢利: 87
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +123.76 USD
最大连续亏损: -0.85 USD

没有评论
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 17:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
