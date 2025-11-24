SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Triangular Arbitrage Gold Scalping
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitrage Gold Scalping

Cheng-heng Chuang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 69%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 829
Gewinntrades:
1 725 (94.31%)
Verlusttrades:
104 (5.69%)
Bester Trade:
39.53 USD
Schlechtester Trade:
-180.33 USD
Bruttoprofit:
2 776.07 USD (244 520 pips)
Bruttoverlust:
-717.13 USD (45 541 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
133 (123.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
190.95 USD (50)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
98.48%
Max deposit load:
19.64%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
928
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
11.40
Long-Positionen:
1 355 (74.08%)
Short-Positionen:
474 (25.92%)
Profit-Faktor:
3.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-0.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-180.33 USD (1)
Wachstum pro Monat :
59.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.48 USD
Maximaler:
180.54 USD (4.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.59% (180.40 USD)
Kapital:
63.18% (3 196.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 679
XAUJPY+ 310
XAUAUD+ 218
XAUEUR+ 191
XAUGBP+ 171
XAUCHF+ 131
GBPUSD+ 92
AUDUSD+ 20
USDJPY+ 8
GBPJPY+ 3
EURCAD+ 2
EURUSD+ 2
GBPCAD+ 1
USDCHF+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1K
XAUJPY+ 370
XAUAUD+ 270
XAUEUR+ 125
XAUGBP+ 120
XAUCHF+ 132
GBPUSD+ 15
AUDUSD+ 5
USDJPY+ 2
GBPJPY+ 2
EURCAD+ -15
EURUSD+ 0
GBPCAD+ 0
USDCHF+ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 74K
XAUJPY+ 58K
XAUAUD+ 36K
XAUEUR+ 11K
XAUGBP+ 8.6K
XAUCHF+ 10K
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ 271
USDJPY+ 159
GBPJPY+ 74
EURCAD+ -511
EURUSD+ -9
GBPCAD+ 19
USDCHF+ 54
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.53 USD
Schlechtester Trade: -180 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 50
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 17:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
