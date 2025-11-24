- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 829
Gewinntrades:
1 725 (94.31%)
Verlusttrades:
104 (5.69%)
Bester Trade:
39.53 USD
Schlechtester Trade:
-180.33 USD
Bruttoprofit:
2 776.07 USD (244 520 pips)
Bruttoverlust:
-717.13 USD (45 541 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
133 (123.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
190.95 USD (50)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
98.48%
Max deposit load:
19.64%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
928
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
11.40
Long-Positionen:
1 355 (74.08%)
Short-Positionen:
474 (25.92%)
Profit-Faktor:
3.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-0.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-180.33 USD (1)
Wachstum pro Monat :
59.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.48 USD
Maximaler:
180.54 USD (4.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.59% (180.40 USD)
Kapital:
63.18% (3 196.57 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|679
|XAUJPY+
|310
|XAUAUD+
|218
|XAUEUR+
|191
|XAUGBP+
|171
|XAUCHF+
|131
|GBPUSD+
|92
|AUDUSD+
|20
|USDJPY+
|8
|GBPJPY+
|3
|EURCAD+
|2
|EURUSD+
|2
|GBPCAD+
|1
|USDCHF+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1K
|XAUJPY+
|370
|XAUAUD+
|270
|XAUEUR+
|125
|XAUGBP+
|120
|XAUCHF+
|132
|GBPUSD+
|15
|AUDUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|GBPJPY+
|2
|EURCAD+
|-15
|EURUSD+
|0
|GBPCAD+
|0
|USDCHF+
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|74K
|XAUJPY+
|58K
|XAUAUD+
|36K
|XAUEUR+
|11K
|XAUGBP+
|8.6K
|XAUCHF+
|10K
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|271
|USDJPY+
|159
|GBPJPY+
|74
|EURCAD+
|-511
|EURUSD+
|-9
|GBPCAD+
|19
|USDCHF+
|54
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +39.53 USD
Schlechtester Trade: -180 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 50
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen