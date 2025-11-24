SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Triangular Arbitrage
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitrage

Cheng-heng Chuang
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 56%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 703
Transacciones Rentables:
1 609 (94.48%)
Transacciones Irrentables:
94 (5.52%)
Mejor transacción:
39.53 USD
Peor transacción:
-180.33 USD
Beneficio Bruto:
2 348.12 USD (228 665 pips)
Pérdidas Brutas:
-673.78 USD (45 094 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
133 (123.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.72 USD (87)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
97.47%
Carga máxima del depósito:
3.34%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
923
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
9.27
Transacciones Largas:
1 283 (75.34%)
Transacciones Cortas:
420 (24.66%)
Factor de Beneficio:
3.48
Beneficio Esperado:
0.98 USD
Beneficio medio:
1.46 USD
Pérdidas medias:
-7.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-0.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-180.33 USD (1)
Crecimiento al mes:
46.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.48 USD
Máxima:
180.54 USD (4.59%)
Reducción relativa:
De balance:
4.59% (180.40 USD)
De fondos:
14.18% (655.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 587
XAUJPY+ 309
XAUAUD+ 199
XAUEUR+ 189
XAUGBP+ 166
XAUCHF+ 124
GBPUSD+ 92
AUDUSD+ 20
USDJPY+ 8
GBPJPY+ 3
EURCAD+ 2
EURUSD+ 2
GBPCAD+ 1
USDCHF+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 743
XAUJPY+ 369
XAUAUD+ 230
XAUEUR+ 114
XAUGBP+ 100
XAUCHF+ 110
GBPUSD+ 15
AUDUSD+ 5
USDJPY+ 2
GBPJPY+ 2
EURCAD+ -15
EURUSD+ 0
GBPCAD+ 0
USDCHF+ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 63K
XAUJPY+ 58K
XAUAUD+ 33K
XAUEUR+ 10K
XAUGBP+ 7.8K
XAUCHF+ 9.5K
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ 271
USDJPY+ 159
GBPJPY+ 74
EURCAD+ -511
EURUSD+ -9
GBPCAD+ 19
USDCHF+ 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.53 USD
Peor transacción: -180 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 87
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +123.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 17:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Triangular Arbitrage
30 USD al mes
56%
0
0
USD
4.7K
USD
5
100%
1 703
94%
97%
3.48
0.98
USD
14%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.