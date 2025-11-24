- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 703
Negociações com lucro:
1 609 (94.48%)
Negociações com perda:
94 (5.52%)
Melhor negociação:
39.53 USD
Pior negociação:
-180.33 USD
Lucro bruto:
2 348.12 USD (228 665 pips)
Perda bruta:
-673.78 USD (45 094 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
133 (123.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.72 USD (87)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
97.47%
Depósito máximo carregado:
3.34%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
923
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
9.27
Negociações longas:
1 283 (75.34%)
Negociações curtas:
420 (24.66%)
Fator de lucro:
3.48
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
1.46 USD
Perda média:
-7.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-0.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-180.33 USD (1)
Crescimento mensal:
46.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.48 USD
Máximo:
180.54 USD (4.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.59% (180.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.18% (655.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|587
|XAUJPY+
|309
|XAUAUD+
|199
|XAUEUR+
|189
|XAUGBP+
|166
|XAUCHF+
|124
|GBPUSD+
|92
|AUDUSD+
|20
|USDJPY+
|8
|GBPJPY+
|3
|EURCAD+
|2
|EURUSD+
|2
|GBPCAD+
|1
|USDCHF+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|743
|XAUJPY+
|369
|XAUAUD+
|230
|XAUEUR+
|114
|XAUGBP+
|100
|XAUCHF+
|110
|GBPUSD+
|15
|AUDUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|GBPJPY+
|2
|EURCAD+
|-15
|EURUSD+
|0
|GBPCAD+
|0
|USDCHF+
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|63K
|XAUJPY+
|58K
|XAUAUD+
|33K
|XAUEUR+
|10K
|XAUGBP+
|7.8K
|XAUCHF+
|9.5K
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|271
|USDJPY+
|159
|GBPJPY+
|74
|EURCAD+
|-511
|EURUSD+
|-9
|GBPCAD+
|19
|USDCHF+
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.53 USD
Pior negociação: -180 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 87
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +123.76 USD
Máxima perda consecutiva: -0.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
56%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
5
100%
1 703
94%
97%
3.48
0.98
USD
USD
14%
1:500