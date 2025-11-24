SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Triangular Arbitrage
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitrage

Cheng-heng Chuang
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 56%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 703
Negociações com lucro:
1 609 (94.48%)
Negociações com perda:
94 (5.52%)
Melhor negociação:
39.53 USD
Pior negociação:
-180.33 USD
Lucro bruto:
2 348.12 USD (228 665 pips)
Perda bruta:
-673.78 USD (45 094 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
133 (123.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.72 USD (87)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
97.47%
Depósito máximo carregado:
3.34%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
923
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
9.27
Negociações longas:
1 283 (75.34%)
Negociações curtas:
420 (24.66%)
Fator de lucro:
3.48
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
1.46 USD
Perda média:
-7.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-0.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-180.33 USD (1)
Crescimento mensal:
46.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.48 USD
Máximo:
180.54 USD (4.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.59% (180.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.18% (655.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 587
XAUJPY+ 309
XAUAUD+ 199
XAUEUR+ 189
XAUGBP+ 166
XAUCHF+ 124
GBPUSD+ 92
AUDUSD+ 20
USDJPY+ 8
GBPJPY+ 3
EURCAD+ 2
EURUSD+ 2
GBPCAD+ 1
USDCHF+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 743
XAUJPY+ 369
XAUAUD+ 230
XAUEUR+ 114
XAUGBP+ 100
XAUCHF+ 110
GBPUSD+ 15
AUDUSD+ 5
USDJPY+ 2
GBPJPY+ 2
EURCAD+ -15
EURUSD+ 0
GBPCAD+ 0
USDCHF+ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 63K
XAUJPY+ 58K
XAUAUD+ 33K
XAUEUR+ 10K
XAUGBP+ 7.8K
XAUCHF+ 9.5K
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ 271
USDJPY+ 159
GBPJPY+ 74
EURCAD+ -511
EURUSD+ -9
GBPCAD+ 19
USDCHF+ 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.53 USD
Pior negociação: -180 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 87
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +123.76 USD
Máxima perda consecutiva: -0.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 17:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Triangular Arbitrage
30 USD por mês
56%
0
0
USD
4.7K
USD
5
100%
1 703
94%
97%
3.48
0.98
USD
14%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.