Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitrage

Cheng-heng Chuang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
2.19 USD
Worst Trade:
-0.18 USD
Profitto lordo:
7.85 USD (679 pips)
Perdita lorda:
-1.50 USD (50 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.81%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
10.41
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
5.23
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.31 USD
Perdita media:
-0.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (2)
Crescita mensile:
0.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 USD
Massimale:
0.61 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (3.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR+ 10
XAUUSD+ 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR+ 7
XAUUSD+ 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR+ 632
XAUUSD+ -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.19 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.24 17:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
