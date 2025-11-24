- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 703
利益トレード:
1 609 (94.48%)
損失トレード:
94 (5.52%)
ベストトレード:
39.53 USD
最悪のトレード:
-180.33 USD
総利益:
2 348.12 USD (228 665 pips)
総損失:
-673.78 USD (45 094 pips)
最大連続の勝ち:
133 (123.76 USD)
最大連続利益:
141.72 USD (87)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
97.47%
最大入金額:
3.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
923
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
9.27
長いトレード:
1 283 (75.34%)
短いトレード:
420 (24.66%)
プロフィットファクター:
3.48
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
1.46 USD
平均損失:
-7.17 USD
最大連続の負け:
4 (-0.85 USD)
最大連続損失:
-180.33 USD (1)
月間成長:
46.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.48 USD
最大の:
180.54 USD (4.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.59% (180.40 USD)
エクイティによる:
14.18% (655.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|587
|XAUJPY+
|309
|XAUAUD+
|199
|XAUEUR+
|189
|XAUGBP+
|166
|XAUCHF+
|124
|GBPUSD+
|92
|AUDUSD+
|20
|USDJPY+
|8
|GBPJPY+
|3
|EURCAD+
|2
|EURUSD+
|2
|GBPCAD+
|1
|USDCHF+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|743
|XAUJPY+
|369
|XAUAUD+
|230
|XAUEUR+
|114
|XAUGBP+
|100
|XAUCHF+
|110
|GBPUSD+
|15
|AUDUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|GBPJPY+
|2
|EURCAD+
|-15
|EURUSD+
|0
|GBPCAD+
|0
|USDCHF+
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|63K
|XAUJPY+
|58K
|XAUAUD+
|33K
|XAUEUR+
|10K
|XAUGBP+
|7.8K
|XAUCHF+
|9.5K
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|271
|USDJPY+
|159
|GBPJPY+
|74
|EURCAD+
|-511
|EURUSD+
|-9
|GBPCAD+
|19
|USDCHF+
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.53 USD
最悪のトレード: -180 USD
最大連続の勝ち: 87
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +123.76 USD
最大連続損失: -0.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
56%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
5
100%
1 703
94%
97%
3.48
0.98
USD
USD
14%
1:500