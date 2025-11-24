СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Triangular Arbitrage
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitrage

Cheng-heng Chuang
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 398
Прибыльных трейдов:
1 319 (94.34%)
Убыточных трейдов:
79 (5.65%)
Лучший трейд:
39.53 USD
Худший трейд:
-180.33 USD
Общая прибыль:
1 832.90 USD (197 136 pips)
Общий убыток:
-627.69 USD (44 809 pips)
Макс. серия выигрышей:
133 (123.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.72 USD (87)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
97.47%
Макс. загрузка депозита:
3.34%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
809
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.68
Длинных трейдов:
1 007 (72.03%)
Коротких трейдов:
391 (27.97%)
Профит фактор:
2.92
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-7.95 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.33 USD (1)
Прирост в месяц:
36.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 USD
Максимальная:
180.54 USD (4.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.59% (180.40 USD)
По эквити:
13.98% (586.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 442
XAUJPY+ 232
XAUEUR+ 186
XAUAUD+ 173
XAUGBP+ 143
XAUCHF+ 94
GBPUSD+ 92
AUDUSD+ 20
USDJPY+ 8
GBPJPY+ 3
EURCAD+ 2
GBPCAD+ 1
EURUSD+ 1
USDCHF+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 487
XAUJPY+ 316
XAUEUR+ 105
XAUAUD+ 169
XAUGBP+ 44
XAUCHF+ 77
GBPUSD+ 15
AUDUSD+ 5
USDJPY+ 2
GBPJPY+ 2
EURCAD+ -15
GBPCAD+ 0
EURUSD+ 0
USDCHF+ 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 48K
XAUJPY+ 53K
XAUEUR+ 9.7K
XAUAUD+ 28K
XAUGBP+ 5.4K
XAUCHF+ 6.7K
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ 271
USDJPY+ 159
GBPJPY+ 74
EURCAD+ -511
GBPCAD+ 19
EURUSD+ 14
USDCHF+ 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.53 USD
Худший трейд: -180 USD
Макс. серия выигрышей: 87
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +123.76 USD
Макс. убыток в серии: -0.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 17:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Triangular Arbitrage
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
4.2K
USD
5
100%
1 398
94%
97%
2.92
0.86
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.