- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 398
Прибыльных трейдов:
1 319 (94.34%)
Убыточных трейдов:
79 (5.65%)
Лучший трейд:
39.53 USD
Худший трейд:
-180.33 USD
Общая прибыль:
1 832.90 USD (197 136 pips)
Общий убыток:
-627.69 USD (44 809 pips)
Макс. серия выигрышей:
133 (123.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.72 USD (87)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
97.47%
Макс. загрузка депозита:
3.34%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
809
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.68
Длинных трейдов:
1 007 (72.03%)
Коротких трейдов:
391 (27.97%)
Профит фактор:
2.92
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-7.95 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.33 USD (1)
Прирост в месяц:
36.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 USD
Максимальная:
180.54 USD (4.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.59% (180.40 USD)
По эквити:
13.98% (586.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|442
|XAUJPY+
|232
|XAUEUR+
|186
|XAUAUD+
|173
|XAUGBP+
|143
|XAUCHF+
|94
|GBPUSD+
|92
|AUDUSD+
|20
|USDJPY+
|8
|GBPJPY+
|3
|EURCAD+
|2
|GBPCAD+
|1
|EURUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|487
|XAUJPY+
|316
|XAUEUR+
|105
|XAUAUD+
|169
|XAUGBP+
|44
|XAUCHF+
|77
|GBPUSD+
|15
|AUDUSD+
|5
|USDJPY+
|2
|GBPJPY+
|2
|EURCAD+
|-15
|GBPCAD+
|0
|EURUSD+
|0
|USDCHF+
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|48K
|XAUJPY+
|53K
|XAUEUR+
|9.7K
|XAUAUD+
|28K
|XAUGBP+
|5.4K
|XAUCHF+
|6.7K
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|271
|USDJPY+
|159
|GBPJPY+
|74
|EURCAD+
|-511
|GBPCAD+
|19
|EURUSD+
|14
|USDCHF+
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.53 USD
Худший трейд: -180 USD
Макс. серия выигрышей: 87
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +123.76 USD
Макс. убыток в серии: -0.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
5
100%
1 398
94%
97%
2.92
0.86
USD
USD
14%
1:500