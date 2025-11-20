- 成长
交易:
516
盈利交易:
319 (61.82%)
亏损交易:
197 (38.18%)
最好交易:
64.38 USD
最差交易:
-186.65 USD
毛利:
1 703.21 USD (116 135 pips)
毛利亏损:
-1 314.69 USD (252 483 pips)
最大连续赢利:
13 (58.95 USD)
最大连续盈利:
145.31 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
98.81%
最大入金加载:
1.59%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
67
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.66
长期交易:
232 (44.96%)
短期交易:
284 (55.04%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.75 USD
平均利润:
5.34 USD
平均损失:
-6.67 USD
最大连续失误:
11 (-252.80 USD)
最大连续亏损:
-252.80 USD (11)
每月增长:
-0.11%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
586.50 USD (2.85%)
相对跌幅:
结余:
2.84% (585.74 USD)
净值:
2.62% (538.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD.s
|104
|EURAUD.s
|103
|EURUSD.s
|79
|NAS100.s
|47
|AUDCAD.s
|44
|AUDNZD.s
|37
|EURCHF.s
|37
|AUDCHF.s
|32
|EURGBP.s
|32
|XAUUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD.s
|95
|EURAUD.s
|268
|EURUSD.s
|248
|NAS100.s
|-137
|AUDCAD.s
|43
|AUDNZD.s
|59
|EURCHF.s
|-223
|AUDCHF.s
|-23
|EURGBP.s
|58
|XAUUSD.s
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD.s
|5.7K
|EURAUD.s
|8.9K
|EURUSD.s
|3.5K
|NAS100.s
|-152K
|AUDCAD.s
|196
|AUDNZD.s
|1.1K
|EURCHF.s
|-5.7K
|AUDCHF.s
|316
|EURGBP.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
每月300 USD
2%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
6
4%
516
61%
99%
1.29
0.75
USD
USD
3%
1:500