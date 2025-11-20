СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AlphaScalper
Zhong Hui Chen

AlphaScalper

Zhong Hui Chen
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 2%
DooTechnology-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
516
Прибыльных трейдов:
319 (61.82%)
Убыточных трейдов:
197 (38.18%)
Лучший трейд:
64.38 USD
Худший трейд:
-186.65 USD
Общая прибыль:
1 703.21 USD (116 135 pips)
Общий убыток:
-1 314.69 USD (252 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (58.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
145.31 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
98.81%
Макс. загрузка депозита:
1.59%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
232 (44.96%)
Коротких трейдов:
284 (55.04%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
5.34 USD
Средний убыток:
-6.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-252.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-252.80 USD (11)
Прирост в месяц:
0.25%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
586.50 USD (2.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.84% (585.74 USD)
По эквити:
2.62% (538.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD.s 104
EURAUD.s 103
EURUSD.s 79
NAS100.s 47
AUDCAD.s 44
AUDNZD.s 37
EURCHF.s 37
AUDCHF.s 32
EURGBP.s 32
XAUUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD.s 95
EURAUD.s 268
EURUSD.s 248
NAS100.s -137
AUDCAD.s 43
AUDNZD.s 59
EURCHF.s -223
AUDCHF.s -23
EURGBP.s 58
XAUUSD.s 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD.s 5.7K
EURAUD.s 8.9K
EURUSD.s 3.5K
NAS100.s -152K
AUDCAD.s 196
AUDNZD.s 1.1K
EURCHF.s -5.7K
AUDCHF.s 316
EURGBP.s 1.9K
XAUUSD.s 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.38 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +58.95 USD
Макс. убыток в серии: -252.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Mix 
Нет отзывов
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
AlphaScalper
300 USD в месяц
2%
0
0
USD
20K
USD
6
4%
516
61%
99%
1.29
0.75
USD
3%
1:500
