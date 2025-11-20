- Прирост
Всего трейдов:
516
Прибыльных трейдов:
319 (61.82%)
Убыточных трейдов:
197 (38.18%)
Лучший трейд:
64.38 USD
Худший трейд:
-186.65 USD
Общая прибыль:
1 703.21 USD (116 135 pips)
Общий убыток:
-1 314.69 USD (252 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (58.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
145.31 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
98.81%
Макс. загрузка депозита:
1.59%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
232 (44.96%)
Коротких трейдов:
284 (55.04%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
5.34 USD
Средний убыток:
-6.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-252.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-252.80 USD (11)
Прирост в месяц:
0.25%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
586.50 USD (2.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.84% (585.74 USD)
По эквити:
2.62% (538.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD.s
|104
|EURAUD.s
|103
|EURUSD.s
|79
|NAS100.s
|47
|AUDCAD.s
|44
|AUDNZD.s
|37
|EURCHF.s
|37
|AUDCHF.s
|32
|EURGBP.s
|32
|XAUUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD.s
|95
|EURAUD.s
|268
|EURUSD.s
|248
|NAS100.s
|-137
|AUDCAD.s
|43
|AUDNZD.s
|59
|EURCHF.s
|-223
|AUDCHF.s
|-23
|EURGBP.s
|58
|XAUUSD.s
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD.s
|5.7K
|EURAUD.s
|8.9K
|EURUSD.s
|3.5K
|NAS100.s
|-152K
|AUDCAD.s
|196
|AUDNZD.s
|1.1K
|EURCHF.s
|-5.7K
|AUDCHF.s
|316
|EURGBP.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +64.38 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +58.95 USD
Макс. убыток в серии: -252.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
