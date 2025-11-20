SeñalesSecciones
Zhong Hui Chen

AlphaScalper

Zhong Hui Chen
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 0%
DooTechnology-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
544
Transacciones Rentables:
327 (60.11%)
Transacciones Irrentables:
217 (39.89%)
Mejor transacción:
64.38 USD
Peor transacción:
-186.65 USD
Beneficio Bruto:
1 720.32 USD (117 349 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 692.76 USD (367 667 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (58.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
145.31 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
98.81%
Carga máxima del depósito:
1.59%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.05
Transacciones Largas:
249 (45.77%)
Transacciones Cortas:
295 (54.23%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
5.26 USD
Pérdidas medias:
-7.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-252.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-301.23 USD (9)
Crecimiento al mes:
-2.15%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
586.50 USD (2.85%)
Reducción relativa:
De balance:
2.84% (585.74 USD)
De fondos:
2.62% (538.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD.s 112
EURAUD.s 108
EURUSD.s 80
NAS100.s 54
AUDCAD.s 44
AUDNZD.s 39
EURCHF.s 39
AUDCHF.s 34
EURGBP.s 33
XAUUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD.s 96
EURAUD.s 20
EURUSD.s 247
NAS100.s -256
AUDCAD.s 43
AUDNZD.s 61
EURCHF.s -219
AUDCHF.s -22
EURGBP.s 57
XAUUSD.s 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD.s 5.7K
EURAUD.s 3.9K
EURUSD.s 3.5K
NAS100.s -262K
AUDCAD.s 196
AUDNZD.s 1.4K
EURCHF.s -5.5K
AUDCHF.s 259
EURGBP.s 1.9K
XAUUSD.s 44
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +64.38 USD
Peor transacción: -187 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +58.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -252.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Mix 
No hay comentarios
2025.12.26 17:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AlphaScalper
300 USD al mes
0%
0
0
USD
20K
USD
7
4%
544
60%
99%
1.01
0.05
USD
3%
1:500
