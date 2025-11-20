SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AlphaScalper
Zhong Hui Chen

AlphaScalper

Zhong Hui Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
DooTechnology-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
549
Gewinntrades:
330 (60.10%)
Verlusttrades:
219 (39.89%)
Bester Trade:
64.38 USD
Schlechtester Trade:
-186.65 USD
Bruttoprofit:
1 723.66 USD (117 590 pips)
Bruttoverlust:
-1 693.69 USD (367 812 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (58.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
145.31 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
98.81%
Max deposit load:
1.59%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.05
Long-Positionen:
249 (45.36%)
Short-Positionen:
300 (54.64%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-252.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-301.23 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-2.40%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
586.50 USD (2.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.84% (585.74 USD)
Kapital:
2.62% (538.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD.s 114
EURAUD.s 108
EURUSD.s 81
NAS100.s 54
AUDCAD.s 45
AUDNZD.s 40
EURCHF.s 39
AUDCHF.s 34
EURGBP.s 33
XAUUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD.s 98
EURAUD.s 20
EURUSD.s 247
NAS100.s -256
AUDCAD.s 43
AUDNZD.s 60
EURCHF.s -219
AUDCHF.s -22
EURGBP.s 57
XAUUSD.s 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD.s 5.9K
EURAUD.s 3.9K
EURUSD.s 3.5K
NAS100.s -262K
AUDCAD.s 138
AUDNZD.s 1.4K
EURCHF.s -5.5K
AUDCHF.s 259
EURGBP.s 1.9K
XAUUSD.s 44
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +64.38 USD
Schlechtester Trade: -187 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -252.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Mix 
Keine Bewertungen
2025.12.26 17:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

