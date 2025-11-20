- 자본
- 축소
트레이드:
622
이익 거래:
384 (61.73%)
손실 거래:
238 (38.26%)
최고의 거래:
64.38 USD
최악의 거래:
-186.65 USD
총 수익:
1 988.60 USD (127 812 pips)
총 손실:
-1 738.02 USD (370 475 pips)
연속 최대 이익:
15 (74.69 USD)
연속 최대 이익:
145.31 USD (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
1.59%
최근 거래:
16 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
294 (47.27%)
숏(주식차입매도):
328 (52.73%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
5.18 USD
평균 손실:
-7.30 USD
연속 최대 손실:
11 (-252.80 USD)
연속 최대 손실:
-301.23 USD (9)
월별 성장률:
1.15%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
586.50 USD (2.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.84% (585.74 USD)
자본금별:
2.92% (590.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD.s
|149
|EURAUD.s
|108
|EURUSD.s
|99
|NAS100.s
|54
|AUDCAD.s
|51
|AUDNZD.s
|45
|EURCHF.s
|44
|AUDCHF.s
|36
|EURGBP.s
|35
|XAUUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD.s
|179
|EURAUD.s
|20
|EURUSD.s
|360
|NAS100.s
|-256
|AUDCAD.s
|43
|AUDNZD.s
|63
|EURCHF.s
|-201
|AUDCHF.s
|-20
|EURGBP.s
|60
|XAUUSD.s
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD.s
|11K
|EURAUD.s
|3.9K
|EURUSD.s
|5.5K
|NAS100.s
|-262K
|AUDCAD.s
|270
|AUDNZD.s
|943
|EURCHF.s
|-4.8K
|AUDCHF.s
|228
|EURGBP.s
|2.1K
|XAUUSD.s
|44
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +64.38 USD
최악의 거래: -187 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +74.69 USD
연속 최대 손실: -252.80 USD
