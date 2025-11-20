시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AlphaScalper
Zhong Hui Chen

AlphaScalper

Zhong Hui Chen
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
DooTechnology-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
622
이익 거래:
384 (61.73%)
손실 거래:
238 (38.26%)
최고의 거래:
64.38 USD
최악의 거래:
-186.65 USD
총 수익:
1 988.60 USD (127 812 pips)
총 손실:
-1 738.02 USD (370 475 pips)
연속 최대 이익:
15 (74.69 USD)
연속 최대 이익:
145.31 USD (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
1.59%
최근 거래:
16 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
294 (47.27%)
숏(주식차입매도):
328 (52.73%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.40 USD
평균 이익:
5.18 USD
평균 손실:
-7.30 USD
연속 최대 손실:
11 (-252.80 USD)
연속 최대 손실:
-301.23 USD (9)
월별 성장률:
1.15%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
586.50 USD (2.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.84% (585.74 USD)
자본금별:
2.92% (590.92 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURCAD.s 149
EURAUD.s 108
EURUSD.s 99
NAS100.s 54
AUDCAD.s 51
AUDNZD.s 45
EURCHF.s 44
AUDCHF.s 36
EURGBP.s 35
XAUUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCAD.s 179
EURAUD.s 20
EURUSD.s 360
NAS100.s -256
AUDCAD.s 43
AUDNZD.s 63
EURCHF.s -201
AUDCHF.s -20
EURGBP.s 60
XAUUSD.s 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCAD.s 11K
EURAUD.s 3.9K
EURUSD.s 5.5K
NAS100.s -262K
AUDCAD.s 270
AUDNZD.s 943
EURCHF.s -4.8K
AUDCHF.s 228
EURGBP.s 2.1K
XAUUSD.s 44
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +64.38 USD
최악의 거래: -187 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +74.69 USD
연속 최대 손실: -252.80 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Mix 
리뷰 없음
2025.12.26 17:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AlphaScalper
월별 300 USD
1%
0
0
USD
20K
USD
8
7%
622
61%
99%
1.14
0.40
USD
3%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.