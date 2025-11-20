- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
544
Negociações com lucro:
327 (60.11%)
Negociações com perda:
217 (39.89%)
Melhor negociação:
64.38 USD
Pior negociação:
-186.65 USD
Lucro bruto:
1 720.32 USD (117 349 pips)
Perda bruta:
-1 692.76 USD (367 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (58.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
145.31 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
98.81%
Depósito máximo carregado:
1.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
249 (45.77%)
Negociações curtas:
295 (54.23%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
5.26 USD
Perda média:
-7.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-252.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-301.23 USD (9)
Crescimento mensal:
-2.15%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
586.50 USD (2.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.84% (585.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.62% (538.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD.s
|112
|EURAUD.s
|108
|EURUSD.s
|80
|NAS100.s
|54
|AUDCAD.s
|44
|AUDNZD.s
|39
|EURCHF.s
|39
|AUDCHF.s
|34
|EURGBP.s
|33
|XAUUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD.s
|96
|EURAUD.s
|20
|EURUSD.s
|247
|NAS100.s
|-256
|AUDCAD.s
|43
|AUDNZD.s
|61
|EURCHF.s
|-219
|AUDCHF.s
|-22
|EURGBP.s
|57
|XAUUSD.s
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD.s
|5.7K
|EURAUD.s
|3.9K
|EURUSD.s
|3.5K
|NAS100.s
|-262K
|AUDCAD.s
|196
|AUDNZD.s
|1.4K
|EURCHF.s
|-5.5K
|AUDCHF.s
|259
|EURGBP.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|44
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.38 USD
Pior negociação: -187 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +58.95 USD
Máxima perda consecutiva: -252.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
7
4%
544
60%
99%
1.01
0.05
USD
USD
3%
1:500