Zhong Hui Chen

AlphaScalper

Zhong Hui Chen
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
544
Negociações com lucro:
327 (60.11%)
Negociações com perda:
217 (39.89%)
Melhor negociação:
64.38 USD
Pior negociação:
-186.65 USD
Lucro bruto:
1 720.32 USD (117 349 pips)
Perda bruta:
-1 692.76 USD (367 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (58.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
145.31 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
98.81%
Depósito máximo carregado:
1.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
249 (45.77%)
Negociações curtas:
295 (54.23%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
5.26 USD
Perda média:
-7.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-252.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-301.23 USD (9)
Crescimento mensal:
-2.15%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
586.50 USD (2.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.84% (585.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.62% (538.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD.s 112
EURAUD.s 108
EURUSD.s 80
NAS100.s 54
AUDCAD.s 44
AUDNZD.s 39
EURCHF.s 39
AUDCHF.s 34
EURGBP.s 33
XAUUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD.s 96
EURAUD.s 20
EURUSD.s 247
NAS100.s -256
AUDCAD.s 43
AUDNZD.s 61
EURCHF.s -219
AUDCHF.s -22
EURGBP.s 57
XAUUSD.s 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD.s 5.7K
EURAUD.s 3.9K
EURUSD.s 3.5K
NAS100.s -262K
AUDCAD.s 196
AUDNZD.s 1.4K
EURCHF.s -5.5K
AUDCHF.s 259
EURGBP.s 1.9K
XAUUSD.s 44
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +64.38 USD
Pior negociação: -187 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +58.95 USD
Máxima perda consecutiva: -252.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Mix 
Sem comentários
2025.12.26 17:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.