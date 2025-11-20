- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
544
利益トレード:
327 (60.11%)
損失トレード:
217 (39.89%)
ベストトレード:
64.38 USD
最悪のトレード:
-186.65 USD
総利益:
1 720.32 USD (117 349 pips)
総損失:
-1 692.76 USD (367 667 pips)
最大連続の勝ち:
13 (58.95 USD)
最大連続利益:
145.31 USD (9)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
98.81%
最大入金額:
1.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
249 (45.77%)
短いトレード:
295 (54.23%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
5.26 USD
平均損失:
-7.80 USD
最大連続の負け:
11 (-252.80 USD)
最大連続損失:
-301.23 USD (9)
月間成長:
-2.15%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
586.50 USD (2.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.84% (585.74 USD)
エクイティによる:
2.62% (538.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD.s
|112
|EURAUD.s
|108
|EURUSD.s
|80
|NAS100.s
|54
|AUDCAD.s
|44
|AUDNZD.s
|39
|EURCHF.s
|39
|AUDCHF.s
|34
|EURGBP.s
|33
|XAUUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD.s
|96
|EURAUD.s
|20
|EURUSD.s
|247
|NAS100.s
|-256
|AUDCAD.s
|43
|AUDNZD.s
|61
|EURCHF.s
|-219
|AUDCHF.s
|-22
|EURGBP.s
|57
|XAUUSD.s
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD.s
|5.7K
|EURAUD.s
|3.9K
|EURUSD.s
|3.5K
|NAS100.s
|-262K
|AUDCAD.s
|196
|AUDNZD.s
|1.4K
|EURCHF.s
|-5.5K
|AUDCHF.s
|259
|EURGBP.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|44
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.38 USD
最悪のトレード: -187 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +58.95 USD
最大連続損失: -252.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
