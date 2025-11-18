信号部分
JUN LI

Exness yezi

JUN LI
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 80%
Exness-Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
908
盈利交易:
439 (48.34%)
亏损交易:
469 (51.65%)
最好交易:
102.97 USD
最差交易:
-30.69 USD
毛利:
2 826.95 USD (9 678 143 pips)
毛利亏损:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
最大连续赢利:
14 (86.46 USD)
最大连续盈利:
206.52 USD (12)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
48.62%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
112
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.43
长期交易:
478 (52.64%)
短期交易:
430 (47.36%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
6.44 USD
平均损失:
-5.17 USD
最大连续失误:
11 (-79.76 USD)
最大连续亏损:
-79.76 USD (11)
每月增长:
10.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
28.58 USD
最大值:
280.14 USD (30.93%)
相对跌幅:
结余:
30.93% (280.14 USD)
净值:
12.12% (99.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYm 304
XAUUSDm 284
BTCUSDm 216
EURUSDm 67
AUDNZDm 22
NZDCADm 7
AUDCADm 6
AUDUSDm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYm -40
XAUUSDm 184
BTCUSDm 285
EURUSDm -44
AUDNZDm 1
NZDCADm 4
AUDCADm 2
AUDUSDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYm -5.1K
XAUUSDm 207K
BTCUSDm 3M
EURUSDm -253
AUDNZDm -75
NZDCADm 561
AUDCADm 336
AUDUSDm 740
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +102.97 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +86.46 USD
最大连续亏损: -79.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

new account
没有评论
2026.01.02 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 18:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 07:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 18:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 18:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
