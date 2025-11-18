- 成长
交易:
908
盈利交易:
439 (48.34%)
亏损交易:
469 (51.65%)
最好交易:
102.97 USD
最差交易:
-30.69 USD
毛利:
2 826.95 USD (9 678 143 pips)
毛利亏损:
-2 426.41 USD (6 437 988 pips)
最大连续赢利:
14 (86.46 USD)
最大连续盈利:
206.52 USD (12)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
48.62%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
112
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.43
长期交易:
478 (52.64%)
短期交易:
430 (47.36%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
6.44 USD
平均损失:
-5.17 USD
最大连续失误:
11 (-79.76 USD)
最大连续亏损:
-79.76 USD (11)
每月增长:
10.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
28.58 USD
最大值:
280.14 USD (30.93%)
相对跌幅:
结余:
30.93% (280.14 USD)
净值:
12.12% (99.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|304
|XAUUSDm
|284
|BTCUSDm
|216
|EURUSDm
|67
|AUDNZDm
|22
|NZDCADm
|7
|AUDCADm
|6
|AUDUSDm
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYm
|-40
|XAUUSDm
|184
|BTCUSDm
|285
|EURUSDm
|-44
|AUDNZDm
|1
|NZDCADm
|4
|AUDCADm
|2
|AUDUSDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYm
|-5.1K
|XAUUSDm
|207K
|BTCUSDm
|3M
|EURUSDm
|-253
|AUDNZDm
|-75
|NZDCADm
|561
|AUDCADm
|336
|AUDUSDm
|740
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
最好交易: +102.97 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +86.46 USD
最大连续亏损: -79.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
